日本个股：本田将在美国召回约34.4万辆车，因软件缺陷可能导致撞车

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8735元附近
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
路透底特律11月4日 - 本田汽车 周五表示，将在美国召回约34.4万辆奥德赛(Odyssey)厢式轿车，以修复软件缺陷。该缺陷可能导致车辆在驾驶员没有踩刹车的情况下猛然刹车。
但本田要到明年春季才能进行所需修理，因为称作偏航率传感器(yaw rate sensor)的必要部件届时才能到货。
本田公司称，未发现该问题引起撞车或受伤。该问题影响到2007和2008年款的厢式轿车。
本田表示，在这些车型中，如果以某种方式驾驶，车辆稳定辅助系统(VSA)就可能发生故障。VSA系统可能在未亮刹车灯的情况下突然刹车，增加撞车的风险。
“为了修复VSA软件错误，将为受影响的奥德赛安装升级后的偏航率传感器，”本田在新闻发布会上称，“但是，偏航率传感器要到2014年春季才能到货。”
作为临时措施，本田将向车主发送信件，描述如何采取必要措施，保证在重新启动车辆时VSA系统正常运行。
在明年传感器到货时，本田也将向车主再次发送信件。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。
路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元) 美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点 。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫 ，会如何影响他的其它施政计划。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.460 0.65 15476 9.35