金砖国家：11月1日股汇市收盘纵览

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.01%报1,027.98点。
中国股市：沪综指收市小涨，资金面好转提振金融股小幅反弹
香港股市：收高创两月最大周线涨幅，受PMI数据和资金利率下滑提振
中国汇市：人民币收跌整周贬值0.25%，短期静候政策指引
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拉美股市：巴西股市指标股指跌至三周低点，Petrobras遭遇投资者获利了结，拖累股指下跌。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.45%至54,013.24点，为10月11日来最低收盘位。
拉美汇市：巴西雷亚尔徘徊在六周低点，墨西哥披索亦走低
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南非股市：温和上涨，盘中一度触及纪录高位，但下周涨幅可能有限，因估值引发忧虑。Top-40绩优股指数 收高0.17%报40,729.18点，盘中触及纪录高点。综合指数 涨0.1%至45,561.08点，据纪录高位不远。
南非汇市：兰特兑美元跌至八周低点，跟随欧元疲势
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印度股市：周日BSE指数连续第二日刷新纪录收盘高位，蓝筹股因外资持续买入而大涨。自美联储推迟缩减买债规模以来，Indian Bank 、塔塔汽车 和ONGC 领涨，受季度获利改善的预期提振，此外，外资持续流入印度股市。指标BSE指数 上涨至21,321.53点，超过周五创下的纪录高位。该股指收高0.2%。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至三周低点，当周亦创下两个月来最大单周跌幅，因欧元大跌且美元全线上涨，国内消息面较为平静。卢比兑美元 收报61.74/75卢比，周四收报61.50/51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,477.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.26%报815.47点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.01%，报32.4200卢布；卢布兑欧元 跌0.29%，报43.7050卢布。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)