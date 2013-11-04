金砖国家：11月1日股汇市收盘纵览

路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.01%报1,027.98点。

中国股市：沪综指收市小涨，资金面好转提振金融股小幅反弹

香港股市：收高创两月最大周线涨幅，受PMI数据和资金利率下滑提振

中国汇市：人民币收跌整周贬值0.25%，短期静候政策指引

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拉美股市：巴西股市指标股指跌至三周低点，Petrobras遭遇投资者获利了结，拖累股指下跌。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.45%至54,013.24点，为10月11日来最低收盘位。

拉美汇市：巴西雷亚尔徘徊在六周低点，墨西哥披索亦走低

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南非股市：温和上涨，盘中一度触及纪录高位，但下周涨幅可能有限，因估值引发忧虑。Top-40绩优股指数 收高0.17%报40,729.18点，盘中触及纪录高点。综合指数 涨0.1%至45,561.08点，据纪录高位不远。

南非汇市：兰特兑美元跌至八周低点，跟随欧元疲势

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印度股市：周日BSE指数连续第二日刷新纪录收盘高位，蓝筹股因外资持续买入而大涨。自美联储推迟缩减买债规模以来，Indian Bank 、塔塔汽车 和ONGC 领涨，受季度获利改善的预期提振，此外，外资持续流入印度股市。指标BSE指数 上涨至21,321.53点，超过周五创下的纪录高位。该股指收高0.2%。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至三周低点，当周亦创下两个月来最大单周跌幅，因欧元大跌且美元全线上涨，国内消息面较为平静。卢比兑美元 收报61.74/75卢比，周四收报61.50/51。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,477.610点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.26%报815.47点。