版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 07:37 BJT

加拿大经济：10月汽车销量跳增，全年销量可望创纪录新高

路透多伦多11月1日 - 汽车厂商公布10月在加拿大市场的销量增长7.4%，并录得历史同期最高销量，有望打破十几年前创下的年度销量纪录。

周五发布的行业数据显示，加拿大10月汽车销量攀升至145,460辆，2013年前10个月总销量增长3.8%至1,496,216辆。

福特汽车 在加拿大市场10月及今年迄今的销量最高。福特和通用汽车 的销量都有增长，增幅达10%。通用的销量也高于克莱斯勒 。

独立汽车行业公司DesRosiers Automotive Consultants称，加拿大10月汽车销量年率达到“让人心跳加速的”190万辆。该国汽车年度销售纪录则是2002年创下的170.3万辆。

福特表示，其10月在加拿大市场的销量增至22,647辆，高于去年同期的20,565辆，也是该公司逾15年来的最佳月度销售表现。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐