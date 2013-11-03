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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 07:55 BJT

澳洲经济：10月TD-MI通胀指标按月微升0.1%，按年上升2.1%

这对澳洲央行而言应该是个好消息。该央行已经将利率降至2.5%的纪录低点，所以期望通胀继续受到抑制。

“与9月当季的整体通胀率意外跳涨相比，10月的TD-MI通胀报告相当温和...”道明证券的亚太研究主管Annette Beacher说。

澳洲央行将于周二举行月度政策会议，市场认为该央行几乎肯定会维持利率不变，因为迹象表明过去降息举措的效果正向楼市等经济部门传导。

10月TD-MI通胀指标截尾均值较前月持平，较上年同期上升2.2%。(完)

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