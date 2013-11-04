中国证券：证监会将支持财务顾问提供过桥融资，鼓励并购基金发展

路透上海11月4日 - 中国证监会主席肖钢近日表示，未来要进一步完善有关促进并购重组的政策措施，包括支持财务顾问提供过桥融资，鼓励并购基金发展等。

中国证券报周一报导援引他指出，下一步要减少并购重组的行政许可事项，简化程序；探索引入定向可转债、优先股等支付工具，支持财务顾问通过适当方式以股权或债权形式提供过桥融资；鼓励并购基金发展，拓宽融资渠道。

同时，要研究建立中小企业股转系统挂牌公司并购重组机制，形成覆盖各类公众公司的有利于运用各种市场化工具促进企业并购重组的基础性制度安排；强化并购重组监管和事后问责，严厉打击弄虚作假、背信欺诈、内幕交易等违法违规行为。

据证监会上市一部主任欧阳泽华透露，目前证监会正在修订财务顾问管理办法。

肖钢还表示，要逐步实现退市制度的常态化。下一步，要严格执行新的退市制度，推动存在退市可能或需要的公司在法律、规则框架内主动退市；健全完善交易所市场与场外市场对接机制，疏通退市公司转板挂牌交易和重新上市渠道等。 在推动公司治理改革方面，肖钢指出，要作出针对性的制度安排，一是要健全控股股东、实际控制人的治理规范。探索建立事前充分信息披露、事中股东大会和监事会监督、事后依照承诺赔偿损失的一整套防范机制。建立健全中小股东公开征集投票权、网络投票、关联股东回避表决等制度，提高中小股东话语权，增强对控股股东、实际控制人的监督约束力度。