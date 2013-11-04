中国个股：赣州稀土借壳威华股份，另拟定向增发解决同业竞争问题

路透上海11月4日 - 11月4日，停牌长达近七个月的威华股份 公布重组方案。公司拟先以20.15亿人民币的价格将资产负债全部出售给关联企业威华铜箔，然后通过发行股份的方式购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权，交易总价为75.85亿元。

在完成借壳上市之后，赣州稀土还将以不低于5.14元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过1.95亿股募集配套资金，主要用于收购龙南有色60%股权，以彻底解决同业竞争问题。

根据《审计报告》，此次拟出售的资产归属于母公司所有者权益为15.56亿元，评估值相对于账面值增值额为4.59亿元；拟购买资产归属于母公司所有者权益账面值为12.20亿元，评估值与账面值增值额为63.65亿元，增值率约521.73%。

此次重大资产重组后，威华股份原控股股东、实际控制人李建华及其一致行动人李晓奇持有公司48.67%的股权比例将降低至12.14%，公司控股股东将变更为赣稀集团，公司实际控制人将变更为赣州市国资委，其股权占公司总股本比例为75.05%。

赣州稀土是赣州市人民政府为充分利用和发挥赣南离子型稀土资源优势，实现全市稀土资源开采的总量控制和矿山统一管理，由全市八个稀土资源县稀土矿山采矿权和市政府出资于2005年1月6日组建的国有有限公司，是赣州市区域内稀土采矿权的唯一采矿权人。

国土资源部网站公告显示，2012年9月13日对外发布《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》中，全国稀土探矿权仅有10张；采矿权则从113张削减至67张，削减幅度达到四成。江西省独揽45张采矿证，居各省区之首，其中，赣州稀土矿业独揽43张，赣州虔力稀土新能源有限公司1张，万安江钨稀土矿业有限公司1张。

2012年，赣州稀土实现营业收入5.96亿元，净利润6,054.26万元。2013年实现营业收入2.25亿元，净利润935.86万元。 借壳方案对赣州稀土的2013年及2014年的业绩进行了预测。2013年-2014年，公司将实现营业收入6.53亿元、21.10亿元，净利润2305.77万元、2.36亿元。

威华股份自4月16日起停牌，停牌前一日收报4.77元。（完）

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