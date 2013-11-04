《中国报摘》--中国证券报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢在中国上市公司协会2013年年会上表示，要进一步完善有关促进并购重组的政策措施，探索引入定向可转债、优先股等支付工具，支持财务顾问通过适当方式以股权或债权形式提供过桥融资，鼓励并购基金发展，拓展融资渠道等。
* 其他:
--财政部副部长朱光耀表示，今年中国全年经济增长达7.5%，通货膨胀率在3.5%以下是完全能够完成的。
--视点文章称，全面重构房地产调控思路正当时，调控思路最大的嬗变应是将房地产行业发展置于经济结构调整大框架中，强化顶层设计，从过于倚重管好土地、资金两个龙头的需求管理，向推进土地、财税、融资等多项配套制度改革的供给管理转变。
--国土资源部部长姜大明表示，中国鼓励外商企业充分发挥资本、技术、管理等方面优势，积极参与到中国矿产资源勘查开发、矿产资源综合利用、页岩气勘查开发等领域中来。
--幸福人寿保险股份有限公司监事会主席孟晓苏表示，开展老年人住房反向抵押养老保险将在12月份拿出方案，明年1月份推出。
--停牌长达七个月的威华股份 公布重组方案。公司拟通过发行股份的方式购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权，交易总价为75.85亿元人民币。
--友阿股份 公告称，拟在长沙市作为主要发起人筹建“芙蓉银行”。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)