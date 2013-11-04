《中国报摘》--中国证券报11月4日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢在中国上市公司协会2013年年会上表示，要进一步完善有关促进并购重组的政策措施，探索引入定向可转债、优先股等支付工具，支持财务顾问通过适当方式以股权或债权形式提供过桥融资，鼓励并购基金发展，拓展融资渠道等。

* 其他:

--财政部副部长朱光耀表示，今年中国全年经济增长达7.5%，通货膨胀率在3.5%以下是完全能够完成的。

--视点文章称，全面重构房地产调控思路正当时，调控思路最大的嬗变应是将房地产行业发展置于经济结构调整大框架中，强化顶层设计，从过于倚重管好土地、资金两个龙头的需求管理，向推进土地、财税、融资等多项配套制度改革的供给管理转变。

--国土资源部部长姜大明表示，中国鼓励外商企业充分发挥资本、技术、管理等方面优势，积极参与到中国矿产资源勘查开发、矿产资源综合利用、页岩气勘查开发等领域中来。

--幸福人寿保险股份有限公司监事会主席孟晓苏表示，开展老年人住房反向抵押养老保险将在12月份拿出方案，明年1月份推出。

--停牌长达七个月的威华股份 公布重组方案。公司拟通过发行股份的方式购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权，交易总价为75.85亿元人民币。