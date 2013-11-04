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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月4日

路透香港11月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较
.(1美元=7.7521港元 )
    
    美国股市周五上涨，道琼工业指数 收高69.80点，或0.45%，至15,615.55点；因意外强
劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造
成的拖累。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       201.960   -0.17      19534            15.656      -0.78
 中国铝业                       9.040   -0.66      26510             2.803      -1.30
 中国移动                      52.160    0.27      94006            80.870      -0.16
 中国人寿                      40.360    2.36     105239            20.858      -0.44
 中石油                       113.440    0.15      50093             8.794      -0.29
 中石化                        81.410    1.29      31383             6.311      -0.77
 汇丰控股                      55.210    0.31     204193            85.599       0.23
 中电信                        51.930    0.48      19630             4.026      -0.85
 中国联通                      15.560   -0.26      65926            12.062      -0.48
 兖州煤业                      10.440    1.85      32240             8.093       0.54
 华能国际                      42.230    2.15      14697             8.184      -1.04
 南方航空                      18.720    1.19       2565             2.902       0.08
 东方航空                      17.670    4.49       7112             1.370     -50.55
 中芯国际                       3.580   -2.19      97451             0.555      -0.88
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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