《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月4日

路透香港11月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7521港元 ) 美国股市周五上涨，道琼工业指数 收高69.80点，或0.45%，至15,615.55点；因意外强 劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造 成的拖累。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 201.960 -0.17 19534 15.656 -0.78 中国铝业 9.040 -0.66 26510 2.803 -1.30 中国移动 52.160 0.27 94006 80.870 -0.16 中国人寿 40.360 2.36 105239 20.858 -0.44 中石油 113.440 0.15 50093 8.794 -0.29 中石化 81.410 1.29 31383 6.311 -0.77 汇丰控股 55.210 0.31 204193 85.599 0.23 中电信 51.930 0.48 19630 4.026 -0.85 中国联通 15.560 -0.26 65926 12.062 -0.48 兖州煤业 10.440 1.85 32240 8.093 0.54 华能国际 42.230 2.15 14697 8.184 -1.04 南方航空 18.720 1.19 2565 2.902 0.08 东方航空 17.670 4.49 7112 1.370 -50.55 中芯国际 3.580 -2.19 97451 0.555 -0.88 (完) (整理 梁慧仪)