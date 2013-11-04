《全球重要经济事件一览表》--11月4日-11月11日

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11月4日(一)

波士顿--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话。

伦敦--意大利财长萨柯曼尼在伦敦政治经济学院发表演讲(0600)

维也纳--货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“奥地利与欧元区的经济状况”举行圆桌讨论，奥地利央行总裁诺沃特尼发言。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议(0800)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动(1130)。

11月5日(二)

美国夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行夏洛特分行举行的企业领袖午餐会上讲话(1815)。

日本大阪--日本央行总裁黑田东彦向大阪企业领袖讲话(0530).

东京--日本央行公布10月政策会议记录(2350)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个国际银行业会议上发言(0800)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在国际儿童与青少年金融组织会议上致闭幕词(1330)。

斯德哥尔摩--欧洲央行执委亚斯穆森参加丹斯克银行2013年金融论坛的小组讨论(1400)。

11月6日(三)

美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就住房和美国经济发表讲话(1810).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至11月7日)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月货币政策会议记录(0830)。

加拿大安大略/多伦多--第10届安大略经济年度峰会(至11月8日)。加拿大财长费海提发表主旨演讲。

11月7日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第14届Jacques Polak研究年会(至11月8日)。发言者包括：IMF第一副总裁利普顿、美联储理事Dave Reifschneider、William Wascher以及David Wilcox。

芝加哥--IMF和芝加哥联邦储备银行举行第16届国际银行业年会(至11月8日)。发言者包括美联储理事史坦(1745)和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯(0245)。

伦敦--Fathom货币政策论坛。前英央行货币政策委员会(MPC)委员普兰德雷及现任MPC委员Marian Bell将出席。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。

11月8日(五)

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话(2100)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在题为“统一解决机制和银行监管的局限性”的联合会议上发表主旨演讲(1430)。

雅典--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在题为“欧元区危机、希腊和撙节经验”的会议上发表讲话(1400)。

11月11日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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