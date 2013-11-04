中国个股：葛洲坝联营体获47亿美元阿根廷电站项目，并负责融资和运营

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透上海11月4日 - 中国大型工程建筑企业--葛洲坝集团股份有限公司 上周六公告称，其与两家阿根廷公司组建的联营体已正式获得阿根廷两座水电站的交钥匙合同（EPC），合同总金额为约47.14亿美元，项目内容不仅包括设计和施工，还包括融资和15年的运营。
本项目涉及圣克鲁斯河总统电站（Nestor Kirchner）和省长电站（Jorge Cepernic）两座水电站，总装机174万千瓦。阿根廷经济部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
葛洲坝和阿根廷Electroingenieria SA按项目的60%和40%的份额完成，工期为66个月。
葛洲坝指出，该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。
葛洲坝上周五收报4.26元，过去一个月累计上涨4.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)