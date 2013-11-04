《新兴市场重要经济事件预告》--11月4日-11月11日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月4日(一)
暂无重要经济事件。
11月5日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至11月6日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行议息会议。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会开会，但不会讨论利率。
圣地亚哥--智利央行将公布10月利率制定会议的会议记录(1130)。
内罗比--肯尼亚央行将举行货币政策委员会会议。
11月6日(三)
暂无重要经济事件。
11月7日(四)
布达佩斯--“银行贷款”大会。匈牙利央行副总裁Adam Balog将在会议上发言。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
11月8日(五)
暂无重要经济事件。
11月11日(一)
开罗--埃及财长Ahmed Heikal在欧洲货币(Euromoney)埃及大会上讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)