《中国重要政经日程》--11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
============================近期重要政经日程=======================
11/5 （周二）
--2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。
--汇丰公布10月中国服务业PMI
*--上午10时，国家发展改革委副主任解振华举行新闻发布会，介绍中国应对气候变化的政策与行动2013年度报告的有关情况。
11/8 （周五）
--中国海关公布10月进出口贸易数据
11/9 （周六）
--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告
--中国共产党十八大三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将研究全面深化改革问题并作出总体部署。
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/15（周五）
*--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
11/23（周六）
*--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/7（周六）
*--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 谢衡)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)