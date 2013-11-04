香港个股：顺风光电以30亿元人民币投得无锡尚德，短期内没计划集资

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透香港11月4日 - 太阳能电池片生产商--顺风光电国际有限公司 宣布，以30亿元人民币成功竞投无锡尚德所有股权权益，并承诺担保无锡尚德在完成交易后三个月内，向无锡市政府的投资实体无锡国联缴付2,500万美元。
顺风光电在声明中表示，将透过若干方式拨付收购事项的资金，包括债务融资、内部资源等。公司并正与若干财务机构就财务援助进行磋商，预期收购事项短期内将不会以资金集资的方式拨付。
顺风光电股份自10月24日起暂停买卖，并将于今天（周一）恢复交易。停牌前，顺风光电最后报价为5.33港元。
无锡尚德原来为尚德电力 的全资附属公司，主要从事研发及产销太阳能电池片及组件。根据无锡市中级人民法院的法令，由于未能于债务到期时还款，无锡尚德于今年3月20日进行清盘。
于无锡尚德进行清盘前，其于中国无锡市拥有三间生产厂房。目前，其中一间生产太阳能电池片的厂房已停产，因该厂房的设施陈旧。
至于其他两间生产厂房，其中一间的太阳能电池片年设计产能为1.6吉瓦，但其生产自去年8月起已暂停，估计当无锡尚德的营运回复正常时，其年设计产能可达1.2吉瓦。另一间生产厂房设有两条生产线，太阳能组件的总年设计产能为2.4吉瓦。于此两条生产线当中，其中一条年设计产能为1吉瓦的生产线自去年11月起已暂停运作。另一条年设计产能为1.4吉瓦的生产线目前正常运作。
顺风光电表示，此项购为一战略性机会，完成后，预期集团的太阳能电池片及组件的产能将会提升，提升其在中国太阳能行业内的市场地位。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)