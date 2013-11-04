《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月4日

*工商时报：

--经建会已针对金融业纳入自经区完成审议，其中OBU(国际金融业务分行)交易对象若是境外投资人，原则上投资商品不设限，惟央行提出〞三不〞原则，即自经区内金融业务，一、不能涉新台币计价商品；二、衍生性商品不以连结台湾利率及汇率为标的；三、投资组合不涉新台币计价商品。

--将于明日举行第三季法说会的宏达电 ，上周由董事长王雪红率领执行长周永明、财务长张嘉临、设计长陈文俊等〞四巨头〞，邀请外资券商分析师吃饭，这是王雪红首度对外资圈作东，显示重掌行销大权的王雪红，对如何〞重拾外资信心〞的重视。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗昨日表示，明年1月先买后卖〞现股当冲〞上路后，对台股量能的提升效果将更明显，此措施实施三到六个月后，金管会将评估是否扩大适用对象，从200档扩增到1,200多档。

--力抗上海自由贸易试验区磁吸效应，台湾自由经济示范区端出实质〞牛肉〞应战。未来凡是知名国际企业来台筹设区域营运总部，将视情况开出10%营所税优惠；台商自大陆汇回股利或盈余用作实质投资时，可免缴所得税，避免双重课税。

--行政院今日将邀跨部会审查侨外资投资证券办法，放宽外资购买宝岛债及外币计价基金免办登记，外资购买投信基金不受外资投资国内特定产业的持股上限限制等，业者预估可为台股注入千亿台币的资金活水。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。