《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
*工商时报：
--经建会已针对金融业纳入自经区完成审议，其中OBU(国际金融业务分行)交易对象若是境外投资人，原则上投资商品不设限，惟央行提出〞三不〞原则，即自经区内金融业务，一、不能涉新台币计价商品；二、衍生性商品不以连结台湾利率及汇率为标的；三、投资组合不涉新台币计价商品。
--将于明日举行第三季法说会的宏达电 ，上周由董事长王雪红率领执行长周永明、财务长张嘉临、设计长陈文俊等〞四巨头〞，邀请外资券商分析师吃饭，这是王雪红首度对外资圈作东，显示重掌行销大权的王雪红，对如何〞重拾外资信心〞的重视。
*经济日报：
--金管会主委曾铭宗昨日表示，明年1月先买后卖〞现股当冲〞上路后，对台股量能的提升效果将更明显，此措施实施三到六个月后，金管会将评估是否扩大适用对象，从200档扩增到1,200多档。
--力抗上海自由贸易试验区磁吸效应，台湾自由经济示范区端出实质〞牛肉〞应战。未来凡是知名国际企业来台筹设区域营运总部，将视情况开出10%营所税优惠；台商自大陆汇回股利或盈余用作实质投资时，可免缴所得税，避免双重课税。
--行政院今日将邀跨部会审查侨外资投资证券办法，放宽外资购买宝岛债及外币计价基金免办登记，外资购买投信基金不受外资投资国内特定产业的持股上限限制等，业者预估可为台股注入千亿台币的资金活水。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)