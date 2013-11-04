中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透上海11月4日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口 ，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 11月 11/5 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 汇丰制造业PMI初值 11月 11/28 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 12/2 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/4 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/10 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)