中国能源：国土部部长称鼓励外商参与页岩气及矿产资源的勘探开发

路透北京11月4日 - 中国国土资源部部长姜大明近日表示，中国鼓励外商企业充分发挥资本、技术、管理等方面优势，依照有关法律，积极参与到中国矿产资源勘查开发、矿产资源综合利用、页岩气勘查开发等领域中来。 国土国资源部网站新闻稿援引他的话指出，国土部将面向包括外商企业在内的各类投资主体，持续推进矿业权市场开放，努力营造开放、公平、多元的矿产资源勘查开发投资格局。中国目前矿产勘查投入中，社会资金占到70%以上。

他还表示，国土部正积极推进20个重要成矿区带78片整装勘查区的地质调查和矿产勘查工作。同时，努力实现三年有重大进展、五年有重大突破、八到10年重塑矿产勘查开发格局的总体目标，力争用10年左右的时间，形成一批重要矿产资源接续基地。