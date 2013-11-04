中国能源：国土部部长称鼓励外商参与页岩气及矿产资源的勘探开发

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透北京11月4日 - 中国国土资源部部长姜大明近日表示，中国鼓励外商企业充分发挥资本、技术、管理等方面优势，依照有关法律，积极参与到中国矿产资源勘查开发、矿产资源综合利用、页岩气勘查开发等领域中来。 国土国资源部网站新闻稿援引他的话指出，国土部将面向包括外商企业在内的各类投资主体，持续推进矿业权市场开放，努力营造开放、公平、多元的矿产资源勘查开发投资格局。中国目前矿产勘查投入中，社会资金占到70%以上。
他还表示，国土部正积极推进20个重要成矿区带78片整装勘查区的地质调查和矿产勘查工作。同时，努力实现三年有重大进展、五年有重大突破、八到10年重塑矿产勘查开发格局的总体目标，力争用10年左右的时间，形成一批重要矿产资源接续基地。
姜大明称，在找矿突破战略行动推动下，中国正掀起新一轮地质找矿高潮，第一阶段的三年目标有望超额完成。 他指出，虽然当前全球矿业还处在深度调整期，但从长期来看，新一轮矿业发展的“超级周期”仍在持续。随着覆盖全球几十亿人口的新兴经济体和发展中国家工业化、城镇化的持续推进，在相当长一段时间内都将保持对矿产资源的强劲需求。（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 曾祥进)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)