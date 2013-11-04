澳洲数据：10月招聘广告较前月降0.1%，发出走稳信号--调查

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透悉尼11月4日 - 澳洲10月报纸和网络招聘广告微降，进一步显示就业市场走稳。在过去三年的多数时间里，就业广告都呈下降趋势。
澳新银行 进行的调查显示，10月经季节调整的整体招聘广告较9月小降0.1%，9月为上升0.2%。
10月每周平均招聘广告数量数较上年同期下降11.6%至126,719个。
10月互联网上的招聘广告数量减少0.1%至122,639个，较上年同期下滑10.8%。报纸招聘广告下降0.2%，较上年同期减少29.9%。
澳新银行(ANZ/澳盛)分析师表示，招聘广告似乎趋于稳定。
“虽然就业市场形势仍然疲弱，但现在开始有迹象显示失业率上升得差不多了，”ANZ首席经济学家Ivan Colhoun表示。
澳洲官方10月就业报告将于周四公布，预计就业增加1万个，失业率从5.6%微升至5.7%。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)