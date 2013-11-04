澳洲数据：10月招聘广告较前月降0.1%，发出走稳信号--调查

路透悉尼11月4日 - 澳洲10月报纸和网络招聘广告微降，进一步显示就业市场走稳。在过去三年的多数时间里，就业广告都呈下降趋势。

澳新银行 进行的调查显示，10月经季节调整的整体招聘广告较9月小降0.1%，9月为上升0.2%。

10月每周平均招聘广告数量数较上年同期下降11.6%至126,719个。

10月互联网上的招聘广告数量减少0.1%至122,639个，较上年同期下滑10.8%。报纸招聘广告下降0.2%，较上年同期减少29.9%。

澳新银行(ANZ/澳盛)分析师表示，招聘广告似乎趋于稳定。

“虽然就业市场形势仍然疲弱，但现在开始有迹象显示失业率上升得差不多了，”ANZ首席经济学家Ivan Colhoun表示。

澳洲官方10月就业报告将于周四公布，预计就业增加1万个，失业率从5.6%微升至5.7%。(完)