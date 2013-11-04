《香港报摘》--其他报纸重要消息11月4日

* 明报：

--“商品大王”及国际著名投资者罗杰斯(Jim Rogers)近日公开表示看好内地A股，称这是他五年来首次看到中国股票市场存在机会。罗杰斯认为，投资机会藏在环保、农业这些获得政策支持的行业。

--汉能太阳能 在青海及新疆的两个太阳能地面电站，已获得政府的建设批准许可证。主席兼行政总裁代名芳表示，以后母公司汉能控股不会再接新的电站项目，而是由上市公司负责，但经营电站将拖低公司的毛利率。

* 星岛日报：

--财政司司长曾俊华启程前往北京访问三日。曾俊华表示，这是一年一度的访问会，将与港澳办、人民银行及证监会等官员会面，讨论国际经济情况。

* 苹果日报：

--去年底与美国当局就反洗黑钱调查，达成“五年守行为”延后起诉协议的汇丰控股 ，为确保期内“零犯规”，新任集团监控办事处主管Michael Cherkasky，本月将首次展开香港及亚太区巡查，是否符合反黑反恐等标准。

--去年借壳在港上市的汉能太阳能 ，早前公布其唯一客户母公司汉能集团，半年结出现37亿港元的应收款逾期，汉能主席兼行政总裁代明芳回应说，赊账属正常商业行为，此举未对上市公司的资金流构成影响。

* 东方日报：

--港交所 本周三公布第三季业绩，券商预测普遍不太乐观，当中摩根士丹利认为，由于港股日均成交减少及集团成本增加，预期港交所盈利表现将持续受压。

--美国纳斯达克上市的中国手游 ，其首席财务官兼执行董事张飞虎表示，公司业务原以开发预装于手机晶片内的单机游戏为主，但见近年智能手游大行其道，市场增长强劲，因此计划转型开发具社交功能的免费手机游戏。

* 文汇报：

--三中全会会期逼近，市场充满对改革的预期，但不少大行的分析师都认为，部分的改革方案未必很清晰，市场不要抱过分期望。野村首席中国经济学家张智威亦表示，今次很多的改革方案，有关的进展并不大，故市场不要对此次会议有过分期望。

--亚博科技 宣布，其新型体彩游戏“虚拟足球”已获财政部正式批准于江苏省首先推出。公司高管表示，该游戏未来将会陆续向其他省份推出。(完)