《香港报摘》--其他报纸重要消息11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
* 明报：
--“商品大王”及国际著名投资者罗杰斯(Jim Rogers)近日公开表示看好内地A股，称这是他五年来首次看到中国股票市场存在机会。罗杰斯认为，投资机会藏在环保、农业这些获得政策支持的行业。
--汉能太阳能 在青海及新疆的两个太阳能地面电站，已获得政府的建设批准许可证。主席兼行政总裁代名芳表示，以后母公司汉能控股不会再接新的电站项目，而是由上市公司负责，但经营电站将拖低公司的毛利率。
* 星岛日报：
--财政司司长曾俊华启程前往北京访问三日。曾俊华表示，这是一年一度的访问会，将与港澳办、人民银行及证监会等官员会面，讨论国际经济情况。
* 苹果日报：
--去年底与美国当局就反洗黑钱调查，达成“五年守行为”延后起诉协议的汇丰控股 ，为确保期内“零犯规”，新任集团监控办事处主管Michael Cherkasky，本月将首次展开香港及亚太区巡查，是否符合反黑反恐等标准。
--去年借壳在港上市的汉能太阳能 ，早前公布其唯一客户母公司汉能集团，半年结出现37亿港元的应收款逾期，汉能主席兼行政总裁代明芳回应说，赊账属正常商业行为，此举未对上市公司的资金流构成影响。
* 东方日报：
--港交所 本周三公布第三季业绩，券商预测普遍不太乐观，当中摩根士丹利认为，由于港股日均成交减少及集团成本增加，预期港交所盈利表现将持续受压。
--美国纳斯达克上市的中国手游 ，其首席财务官兼执行董事张飞虎表示，公司业务原以开发预装于手机晶片内的单机游戏为主，但见近年智能手游大行其道，市场增长强劲，因此计划转型开发具社交功能的免费手机游戏。
* 文汇报：
--三中全会会期逼近，市场充满对改革的预期，但不少大行的分析师都认为，部分的改革方案未必很清晰，市场不要抱过分期望。野村首席中国经济学家张智威亦表示，今次很多的改革方案，有关的进展并不大，故市场不要对此次会议有过分期望。
--亚博科技 宣布，其新型体彩游戏“虚拟足球”已获财政部正式批准于江苏省首先推出。公司高管表示，该游戏未来将会陆续向其他省份推出。(完)
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路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)