美国新股：百度旗下去哪儿上市首日股价翻倍，投资人买兴复燃

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透11月1日 - 百度 旗下旅游预订服务去哪儿(Qunar Cayman Islands) 在美国上市首日股价大涨一倍，突显出中国企业重返美国首次公开发行(IPO)市场后，投资人买兴复燃。中国企业爆发一连串丑闻后，导致2012年赴美上市活动大减。
中国企业在接连爆发假帐丑闻，以及股价接着大跌，导致一波下市潮后，赴美上市的中国企业数量从2010年高达的40家，在2012年骤减至只有两家。
今年迄今则已有五家中国企业在Nasdaq和纽约证交所挂牌上市，其中包括去哪儿。
去哪儿发行价为每股15美元，周五时高见34.99美元，公司市值来到约118亿美元。
去哪儿以远高于预估区间的发行价，发行了1,110万股美国存托股份(ADS)，筹资约1.67亿美元。
中国分类广告网站58同城 周四在美国股市挂牌首日一度飙升超过45%。
去哪儿和58同城为中国电子商务巨擘阿里巴巴的IPO案带来好兆头。阿里巴巴准备明年赴美上市，可望筹资约150亿美元。
百度为中国最大的网路搜寻引擎，其在2011年以3.06亿美元收购去哪儿的多数股权，如今持股55%。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)