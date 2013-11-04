美国新股：百度旗下去哪儿上市首日股价翻倍，投资人买兴复燃

路透11月1日 - 百度 旗下旅游预订服务去哪儿(Qunar Cayman Islands) 在美国上市首日股价大涨一倍，突显出中国企业重返美国首次公开发行(IPO)市场后，投资人买兴复燃。中国企业爆发一连串丑闻后，导致2012年赴美上市活动大减。

中国企业在接连爆发假帐丑闻，以及股价接着大跌，导致一波下市潮后，赴美上市的中国企业数量从2010年高达的40家，在2012年骤减至只有两家。

今年迄今则已有五家中国企业在Nasdaq和纽约证交所挂牌上市，其中包括去哪儿。

去哪儿发行价为每股15美元，周五时高见34.99美元，公司市值来到约118亿美元。

去哪儿以远高于预估区间的发行价，发行了1,110万股美国存托股份(ADS)，筹资约1.67亿美元。

中国分类广告网站58同城 周四在美国股市挂牌首日一度飙升超过45%。

去哪儿和58同城为中国电子商务巨擘阿里巴巴的IPO案带来好兆头。阿里巴巴准备明年赴美上市，可望筹资约150亿美元。

百度为中国最大的网路搜寻引擎，其在2011年以3.06亿美元收购去哪儿的多数股权，如今持股55%。(完)