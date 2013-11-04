《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

**上海证券报**

--财政部部长楼继伟表示，本次宏观调控没有采取短期刺激措施，而是注重改善供给，从促进资本形成、完善劳动力市场、完善制度及促进技术创新等方面采取措施，以促进经济长期可持续发展，不追求短期效果。

--证监会上市一部主任欧阳泽华表示，目前正在修订上市公司并购重组财务顾问业务管理办法，对财务顾问有约束性、影响独立性的条款进行梳理和修订。

--顺风光电 公告，公司已成功竞投收购及重整无锡尚德全部权益，总代价为30亿元人民币。公司股票于11月4日起在香港联交所复牌。

--葛洲坝 公告，公司同阿根廷Electroingenieria SA、Hidrocuyo SA三家公司按54%、36%和10%的股份组成的联营体，于10月31日与阿根廷联邦计划、公共投资和服务部在阿根廷签订了相关电站项目合同，总金额为287.82亿元人民币。阿根廷经济部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。

**证券时报**

--首开股份 公告，拟以不低于5.93元/股，合计发行不超过6.75亿股，募集资金40亿元，投入北京等地房地产项目，公司同时将发行总规模不超过58亿元的公司债券。

**第一财经日报**

--中国人民银行深圳中心支行近日发布通知，对差别化住房信贷政策做出调整。贷款购买第二套住房的家庭，首付比例上调至不得低于70%，执行日期从11月6日开始。首套房继续执行最低首付款比例30%的规定。继续暂停发放家庭购买第三套及以上住房贷款。

--吉祥航空董事长王均金透露，计划在广州筹建一家全新的低成本航空公司，暂定名为九元航空，吉祥航空控股70%以上，目前已向民航局递交筹建申请，正在等待审批。

**人民日报**

--特别报道称，中国地方债风险总体可控，但不能掉以轻心，偿债能力下降、融资渠道收紧、不透明等因素正威胁地方债安全，亟须建立切实可行的地方债管理制度，实现真正的“阳光融资”，防止隐性债务的风险。

--截至今年9月，全国累计办理跨境贸易人民币结算业务8.6万亿元，与中国大陆实际开展人民币双向流入的国家和地区达到220个，业务范围覆盖全球98%的国家和地区。（完）