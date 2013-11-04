《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
**上海证券报**
--财政部部长楼继伟表示，本次宏观调控没有采取短期刺激措施，而是注重改善供给，从促进资本形成、完善劳动力市场、完善制度及促进技术创新等方面采取措施，以促进经济长期可持续发展，不追求短期效果。
--证监会上市一部主任欧阳泽华表示，目前正在修订上市公司并购重组财务顾问业务管理办法，对财务顾问有约束性、影响独立性的条款进行梳理和修订。
--顺风光电 公告，公司已成功竞投收购及重整无锡尚德全部权益，总代价为30亿元人民币。公司股票于11月4日起在香港联交所复牌。
--葛洲坝 公告，公司同阿根廷Electroingenieria SA、Hidrocuyo SA三家公司按54%、36%和10%的股份组成的联营体，于10月31日与阿根廷联邦计划、公共投资和服务部在阿根廷签订了相关电站项目合同，总金额为287.82亿元人民币。阿根廷经济部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
**证券时报**
--首开股份 公告，拟以不低于5.93元/股，合计发行不超过6.75亿股，募集资金40亿元，投入北京等地房地产项目，公司同时将发行总规模不超过58亿元的公司债券。
**第一财经日报**
--中国人民银行深圳中心支行近日发布通知，对差别化住房信贷政策做出调整。贷款购买第二套住房的家庭，首付比例上调至不得低于70%，执行日期从11月6日开始。首套房继续执行最低首付款比例30%的规定。继续暂停发放家庭购买第三套及以上住房贷款。
--吉祥航空董事长王均金透露，计划在广州筹建一家全新的低成本航空公司，暂定名为九元航空，吉祥航空控股70%以上，目前已向民航局递交筹建申请，正在等待审批。
**人民日报**
--特别报道称，中国地方债风险总体可控，但不能掉以轻心，偿债能力下降、融资渠道收紧、不透明等因素正威胁地方债安全，亟须建立切实可行的地方债管理制度，实现真正的“阳光融资”，防止隐性债务的风险。
--截至今年9月，全国累计办理跨境贸易人民币结算业务8.6万亿元，与中国大陆实际开展人民币双向流入的国家和地区达到220个，业务范围覆盖全球98%的国家和地区。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)