台湾债市：五年公债殖利率盘初创半个月盘中高位，随美债殖利率续弹

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透台北11月4日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周一盘初殖利率续扬创半个月盘中高位。交易员认为，美国指标10年期公债殖利率上周五升破2.6%，激励台债区间偏空的气氛略胜一筹，令台债主流券殖利率随美债续探区间高位。
今日五年券102/11殖利率盘初最高来到1.1400%创半个月盘中高位，前波盘中高位为10月17日的1.1438%
交易员指出，由于近期美国经济数据屡屡优于市场预期，带动美国指标10年期公债殖利率上周收在百日均线的2.62%，致台债五年券102/11续向区间高位靠拢，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.145%。
“ (102/11殖利率)在1.15%标售利率附近才会有比较大的买盘进来。”一位券商交易员称。
美国公债价格上周五走低，因强劲的制造业数据暗示，全球最大经济体美国在上月政府关门期间经济成长并未失去动能，导致公债的避险需求减少。指标10年期公债价格 跌21/32，收益率报2.620%，上日尾盘报2.543%。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周一在亚洲早盘大致持平
* 台债五年券102/11早盘随美债续向区间高位靠拢
* 长券端发行前交易将陆续登场，台债保守气氛偏浓
* 近日台债殖利率波动度将加大
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.12-1.145%
本地时间9:56时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率升2.43基点报1.1399%
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* 美国经济：里奇蒙联储总裁拉克尔称就业市场强劲反弹，美联储可缩减购债 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)