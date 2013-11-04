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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 10:03 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初创半个月盘中高位，随美债殖利率续弹

路透台北11月4日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周一盘初殖利率续扬创半个月盘中高位。交易员认为，美国指标10年期公债殖利率上周五升破2.6%，激励台债区间偏空的气氛略胜一筹，令台债主流券殖利率随美债续探区间高位。

今日五年券102/11殖利率盘初最高来到1.1400%创半个月盘中高位，前波盘中高位为10月17日的1.1438%

交易员指出，由于近期美国经济数据屡屡优于市场预期，带动美国指标10年期公债殖利率上周收在百日均线的2.62%，致台债五年券102/11续向区间高位靠拢，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.12-1.145%。

“ (102/11殖利率)在1.15%标售利率附近才会有比较大的买盘进来。”一位券商交易员称。

美国公债价格上周五走低，因强劲的制造业数据暗示，全球最大经济体美国在上月政府关门期间经济成长并未失去动能，导致公债的避险需求减少。指标10年期公债价格 跌21/32，收益率报2.620%，上日尾盘报2.543%。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周一在亚洲早盘大致持平

* 台债五年券102/11早盘随美债续向区间高位靠拢

* 长券端发行前交易将陆续登场，台债保守气氛偏浓

* 近日台债殖利率波动度将加大

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.12-1.145%

本地时间9:56时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率升2.43基点报1.1399%

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：美国公债价格走低，因制造业数据强劲

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* 美国经济：里奇蒙联储总裁拉克尔称就业市场强劲反弹，美联储可缩减购债 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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