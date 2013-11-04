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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 09:29 BJT

企业并购：黑石集团和工银国际控股将收购深国投商置的部分股权

路透香港11月4日 - 中国购物商场运营商及开发商深国投商置周一在声明中称，全球私募股权投资公司黑石集团(百仕通) 已同意收购该公司40%的股权，交易价值未披露。

深国投商置在另外一份声明中表示，中国工商银行 旗下工银国际控股有限公司也同意收购深国投商置6%的股权。

深国投商置表示，交易完成后，该公司的总资产价值将超过20亿美元。深国投商置目前尚未上市。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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