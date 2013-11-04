美国新股：华尔街券商给予推特远高于IPO招股价区间的目标股价

标题新闻：新加坡物流商CWT股价跳涨9%，此前中国海航集团对该公司提出收购要约
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路透旧金山11月1日 - 晨星(Morningstar)周五跟随另外三家券商的脚步，将推特(Twitter)目标股价定在远高于该公司首次公开发行(IPO)价格区间的水平，说明该股价至少有上涨30%的空间。
晨星周五将推特的目标股价定为每股26美元，远高于17-20美元的招股价区间。Pivotal Research上个月将推特的目标股价定在29美元，SunTrust和Topeka Capital则分别给出50美元和54美元的目标股价。
推特正与全美的潜在投资者进行会面，将在纽约证交所挂牌。
推特在10月表示，第三季营收倍增至1.68亿美元，不过成本上升导致亏损扩大。该公司自成立以来尚未录得获利。
晨星分析师Rick Summer称，推特的用户数增长将达到“临界水平”，从而吸引到更多广告投入。推特也可能获得一些过去只会流向电视业的广告合约。
在路演中与推特管理层会面的投资者表示，他们十分看好此次IPO，部分原因在于Facebook进行IPO之前的那种喧嚣场面并未重演，他们认为这是由于推特的估值十分合理。
根据路透基于IPO文件的估算，按照17-20美元的招股价，不考虑未来增发的股票，推特市值约为12个月营收的17-20倍。Facebook和LinkedIn 分别约为17倍和19倍。
推特将在11月6日确定IPO最终定价。(完)
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