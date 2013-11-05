《香港重要政经日程》--11月5日-11月13日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
11月5日（周二）
-- 汇丰公布10月份PMI。
-- 中国先锋医药 首日挂牌。
==================近期重要政经消息==================
11月6日（周三）
-- 重庆银行 首日挂牌。
-- Mega Expo 首日挂牌。
-- 港交所 公布第三季业绩。
--14:30 高力国际亚洲资金流向记者会。
11月7日（周四）
-- 亚洲物流及航运会议。
-- 公布10月份香港外汇储备资产。
-- 联想集团 公布半年业绩。
11月8日(周五)
-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。
11月11日（周一）
-- 澳博控股 公布三季度业绩。
-- 俄铝 公布三季度业绩。
11月12日（周二）
-- 裕元集团 公布三季度业绩。
*11月日3日（周三）
-- 山东威高 公布三季度业绩。
-- 腾讯控股 公布三季度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。