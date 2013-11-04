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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 09:35 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至近三年低位，受丰产预期打压

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 667.25 -0.50 -0.07% -0.04% 684.98 27

CBOT玉米 426.75 -0.50 -0.12% -0.35% 440.35 23

CBOT大豆 1252.50 1.00 +0.08% -1.09% 1275.42 31

CBOT稻米 $15.16 $0.10 +0.63% +0.36% $15.28 42

美国原油 $94.59 -$0.02 -0.02% -1.86% $100.53 22

汇率

欧元/美元 $1.350 $0.001 +0.10% -0.62%

美元/澳元 0.949 0.005 +0.51% +0.29%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 于春红)
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