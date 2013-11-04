美国个股：橡树资本董事长称没必要追逐欧洲公司，新兴市场仍值得看好

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透上海11月4日 - 全球最大不良债务投资商--美国橡树资本 董事长霍华德.马克斯周一在上海表示，目前没必要一窝蜂地追逐那些看起来物美价廉的欧洲公司，新兴市场仍可值得看好，而中国经济和A股市场的发展前景仍不错。
他在一新闻会上指出，三四年前，外人看中国市场有着无限的潜力，一片繁荣；但现在大多人对发达国家市场振奋，对发展中国家没有信心。
“一般(投资)钟摆会有些过度，我相信这次也是。”他说，其实，大家现在没必要都对欧洲大型公司趋之若鹜，因为欧洲经济可能随时会触底，同时政治局势也尚不明朗。
他认为，新兴市场虽然短期内高度依赖发达国家及中国的经济表现，但新兴市场凭借人口及低起点的优势，仍具有出色的长期增长潜力。相对价格调整后将会带来具有吸引力的。
霍华德·马克斯，由于在2000年1月的投资备忘中成功预言美国科技股的泡沫，一时声名鹊起，其每年发表的投资备忘录也成为华尔街的必读文件。基于目前全球金融市场的不确定性较高，他近期给出的投资建议是：“做好承担风险的准备，并时刻保持谨慎”
对于中国市场，他认为，依赖包括城镇化进程加快、充裕劳动力、中产阶级不断扩大等优势，中国经济仍有较好的发展前景。只是中国作为全球第二大经济体，经济转型必然会遇到一些挑战。
他认为中国A股市场仍处合理估值区间。不过在被问及对近期因炒作而估值高企的中国创业板市场的看法时，他不愿发表评论，理由是对该市场不了解。
以上周五为例，以大盘蓝筹股为代表的沪市主板市场平均市盈率为11倍；而创业板的平均市盈率高达49.8倍。
橡树资本擅长在非高效市场和另类投资中寻找机会，致力于在低风险的条件下追求长期稳定的业绩。截止9月底，橡树资本共管理着798亿美元的资产。目前其在美国杉矶（总部）、纽约、法兰克福、伦敦、北京、香港和东京等地拥有超过650名员工。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)