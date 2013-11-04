美国个股：橡树资本董事长称没必要追逐欧洲公司，新兴市场仍值得看好

路透上海11月4日 - 全球最大不良债务投资商--美国橡树资本 董事长霍华德.马克斯周一在上海表示，目前没必要一窝蜂地追逐那些看起来物美价廉的欧洲公司，新兴市场仍可值得看好，而中国经济和A股市场的发展前景仍不错。

他在一新闻会上指出，三四年前，外人看中国市场有着无限的潜力，一片繁荣；但现在大多人对发达国家市场振奋，对发展中国家没有信心。

“一般(投资)钟摆会有些过度，我相信这次也是。”他说，其实，大家现在没必要都对欧洲大型公司趋之若鹜，因为欧洲经济可能随时会触底，同时政治局势也尚不明朗。

他认为，新兴市场虽然短期内高度依赖发达国家及中国的经济表现，但新兴市场凭借人口及低起点的优势，仍具有出色的长期增长潜力。相对价格调整后将会带来具有吸引力的。

霍华德·马克斯，由于在2000年1月的投资备忘中成功预言美国科技股的泡沫，一时声名鹊起，其每年发表的投资备忘录也成为华尔街的必读文件。基于目前全球金融市场的不确定性较高，他近期给出的投资建议是：“做好承担风险的准备，并时刻保持谨慎”

对于中国市场，他认为，依赖包括城镇化进程加快、充裕劳动力、中产阶级不断扩大等优势，中国经济仍有较好的发展前景。只是中国作为全球第二大经济体，经济转型必然会遇到一些挑战。

他认为中国A股市场仍处合理估值区间。不过在被问及对近期因炒作而估值高企的中国创业板市场的看法时，他不愿发表评论，理由是对该市场不了解。

以上周五为例，以大盘蓝筹股为代表的沪市主板市场平均市盈率为11倍；而创业板的平均市盈率高达49.8倍。