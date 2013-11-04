港报社评：“商品大王”虽吸纳，A股不改革难翻身--信报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
中国证监会主席肖钢上周末透露，将进一步完善上市公司治理，逐步实现退市制度常态化，优化市场结构。同一天，有「商品大王」之称的国际投资者罗杰斯到广州出席论坛，表示已开始吸纳A股，并会进一步增持。不过，从目前内地股市的结构和运行秩序看，只有大刀阔斧进行制度改革，才能恢复国内外投资者的持久信心。 今年六月中国爆发「钱荒」时，罗杰斯一度估计中国经济会「硬着陆」。但上月开始改口，认为中国政府在环保、铁路和农业等领域积极发展，这些行业将有无限商机，现更表明将持续购入中国股份。 肖钢前天强调提高监管透明度，严厉打击弄虚作假、内幕交易等违法违规行为，并声言要逐步实现退市制度「常态化」。事实上，严格执行退市制度并将之「 市场化」、「法制化」和「常态化」，对A股发展举足轻重。若不严格执行，股市必然缺乏市场完善的条件。 目前人民币加速国际化步伐，大有进一步倒逼国内进行金融改革之势。若不加快金融改革，开放市场，人民币投资与储藏的货币功能便难以确立，外国投资者亦没有增持人民币的动机和积极性。 如今中国决心加紧金融市场改革，按「国研中心」日前公开其为三中全会提交的「三八三」方案，谈到金融市场体系改革，重点将面向中小企业和新型企业的创业板、新三板和场外市场等多层次资本市场体系。但也很清楚看到，这些改革更首先须要优化市场参与者的结构、完善发行和监管制度。 由于三中全会即将召开，对改革预期和政策之间的落差，其潜在风险令短期市况变得敏感。基于中国目前转换发展模式，改变依靠投资和劳动力积累驱动增长，GDP潜在增长率难免进一步回落，若上市企业的质素无法提高，A股也很难扭转长期低沉、市场信心怯弱的格局.(A02)
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路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)