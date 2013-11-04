港报社评：“商品大王”虽吸纳，A股不改革难翻身--信报11月4日

中国证监会主席肖钢上周末透露，将进一步完善上市公司治理，逐步实现退市制度常态化，优化市场结构。同一天，有「商品大王」之称的国际投资者罗杰斯到广州出席论坛，表示已开始吸纳A股，并会进一步增持。不过，从目前内地股市的结构和运行秩序看，只有大刀阔斧进行制度改革，才能恢复国内外投资者的持久信心。 今年六月中国爆发「钱荒」时，罗杰斯一度估计中国经济会「硬着陆」。但上月开始改口，认为中国政府在环保、铁路和农业等领域积极发展，这些行业将有无限商机，现更表明将持续购入中国股份。 肖钢前天强调提高监管透明度，严厉打击弄虚作假、内幕交易等违法违规行为，并声言要逐步实现退市制度「常态化」。事实上，严格执行退市制度并将之「 市场化」、「法制化」和「常态化」，对A股发展举足轻重。若不严格执行，股市必然缺乏市场完善的条件。 目前人民币加速国际化步伐，大有进一步倒逼国内进行金融改革之势。若不加快金融改革，开放市场，人民币投资与储藏的货币功能便难以确立，外国投资者亦没有增持人民币的动机和积极性。 如今中国决心加紧金融市场改革，按「国研中心」日前公开其为三中全会提交的「三八三」方案，谈到金融市场体系改革，重点将面向中小企业和新型企业的创业板、新三板和场外市场等多层次资本市场体系。但也很清楚看到，这些改革更首先须要优化市场参与者的结构、完善发行和监管制度。 由于三中全会即将召开，对改革预期和政策之间的落差，其潜在风险令短期市况变得敏感。基于中国目前转换发展模式，改变依靠投资和劳动力积累驱动增长，GDP潜在增长率难免进一步回落，若上市企业的质素无法提高，A股也很难扭转长期低沉、市场信心怯弱的格局.(A02)