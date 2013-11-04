美国个股：摩根大通披露，招聘活动和外汇交易正受到广泛调查

路透11月1日 - 美国以资产计的最大银行--摩根大通 周五披露称，美国司法部等机构正在调查其在香港的招聘行为。美国证券交易委员会(SEC)已经对该问题开展调查。

该公司还称，有多个政府部门正在讯问其外汇交易情况，目前调查正处于初步阶段。

其他大型银行近期也披露了正在接受汇率操纵调查的类似信息。

摩根大通还进一步介绍了美国政府对该银行和庞氏骗局罪犯马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)关系的调查。两家政府部门--美国纽约南区检察官办公室和美国通货监理局(OCC)目前正在调查马多夫与该银行的牵连。

美国纽约南区检察官办公室也在调查该银行在加利福尼亚州和中西部地区电力市场的活动。这些活动是摩根大通与美国联邦能源监管委员会4.1亿美元和解案的主要内容。

此外，摩根大通还披露了投资者和债券保险商对抵押支持债券(MBS)的具体索赔金额。总金额共计约1,170亿美元，其中880亿美元以贝尔斯登(Bear Stearns)、华互银行、摩根大通或其关联公司为发行人，其余290亿美元中，上述实体只担任承销商。