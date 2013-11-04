美国个股：摩根大通披露，招聘活动和外汇交易正受到广泛调查

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透11月1日 - 美国以资产计的最大银行--摩根大通 周五披露称，美国司法部等机构正在调查其在香港的招聘行为。美国证券交易委员会(SEC)已经对该问题开展调查。
该公司还称，有多个政府部门正在讯问其外汇交易情况，目前调查正处于初步阶段。
其他大型银行近期也披露了正在接受汇率操纵调查的类似信息。
摩根大通还进一步介绍了美国政府对该银行和庞氏骗局罪犯马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)关系的调查。两家政府部门--美国纽约南区检察官办公室和美国通货监理局(OCC)目前正在调查马多夫与该银行的牵连。
美国纽约南区检察官办公室也在调查该银行在加利福尼亚州和中西部地区电力市场的活动。这些活动是摩根大通与美国联邦能源监管委员会4.1亿美元和解案的主要内容。
此外，摩根大通还披露了投资者和债券保险商对抵押支持债券(MBS)的具体索赔金额。总金额共计约1,170亿美元，其中880亿美元以贝尔斯登(Bear Stearns)、华互银行、摩根大通或其关联公司为发行人，其余290亿美元中，上述实体只担任承销商。
摩根大通是在向SEC提交的季度报告中作出上述声明的。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)