港报社评：输入外劳非猛兽，可理性讨论--经济日报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
输入外劳争议近日升温，劳资双方壁垒分明。然而部分行业有钱亦难请人确是事实，输入外劳并非必然损害劳工利益，只要理性讨论，亦可达致香港整体有利、工人无损的方案。最反对输入外劳的自是劳工界，他们忧虑输入外劳令有关行业薪金受压，无良雇主更会滥聘以取代本地工人，而且缺口一开其他行业亦会申聘外劳，损本地工人饭碗。 输入外劳非洪水猛兽，最重要的是看香港是否有实际需要。其一，香港除输入专才外并非没有输入基层外劳。其二，本地一些工种确有招聘困难如建造、零售、饮食、护理，部分甚至出现新入行者稀的现象。其三，目前本港失业率只得3.3%，打工仔肯赚少些不难找到较舒适工作。 输入外劳并非一定是零和游戏，若部分行业人手短缺，亦会损害香港竞争力，最终对其他行业、劳工造成不良影响。只要双方肯理性面对事实、开心见诚提出各自忧虑，亦可缩窄双方差距。以下几点可加研究： 一是输入外劳必须分阶段，每批最多只签约两年。只要香港劳工供应回升，就停输入外劳。二是对输入外劳有严格规定。不单不同行业有不同配额，每间输入外劳企业亦要规限外劳占工人比例，防止不良雇主只聘外劳。三是与行业联手改善工种前景。一些技术工种收入日渐吃香，如建筑、护理的前景不断提升，只要行业能加强培训、提出明确晋升阶梯、改善工作环境及流程，并非不能吸引新人入行。 在输入外劳问题上，需要的是大家肯实事求是、理性讨论，才可达致共赢的结果。(A16)
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路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)