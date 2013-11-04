港报社评：输入外劳非猛兽，可理性讨论--经济日报11月4日

输入外劳争议近日升温，劳资双方壁垒分明。然而部分行业有钱亦难请人确是事实，输入外劳并非必然损害劳工利益，只要理性讨论，亦可达致香港整体有利、工人无损的方案。最反对输入外劳的自是劳工界，他们忧虑输入外劳令有关行业薪金受压，无良雇主更会滥聘以取代本地工人，而且缺口一开其他行业亦会申聘外劳，损本地工人饭碗。 输入外劳非洪水猛兽，最重要的是看香港是否有实际需要。其一，香港除输入专才外并非没有输入基层外劳。其二，本地一些工种确有招聘困难如建造、零售、饮食、护理，部分甚至出现新入行者稀的现象。其三，目前本港失业率只得3.3%，打工仔肯赚少些不难找到较舒适工作。 输入外劳并非一定是零和游戏，若部分行业人手短缺，亦会损害香港竞争力，最终对其他行业、劳工造成不良影响。只要双方肯理性面对事实、开心见诚提出各自忧虑，亦可缩窄双方差距。以下几点可加研究： 一是输入外劳必须分阶段，每批最多只签约两年。只要香港劳工供应回升，就停输入外劳。二是对输入外劳有严格规定。不单不同行业有不同配额，每间输入外劳企业亦要规限外劳占工人比例，防止不良雇主只聘外劳。三是与行业联手改善工种前景。一些技术工种收入日渐吃香，如建筑、护理的前景不断提升，只要行业能加强培训、提出明确晋升阶梯、改善工作环境及流程，并非不能吸引新人入行。 在输入外劳问题上，需要的是大家肯实事求是、理性讨论，才可达致共赢的结果。(A16)