港报社评：两条队竞逐大学学额冲击考试制度公平性--明报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
本报记者翻查港大、中大和科大2013/14学年取录非联招考生的情况，发现不少科系所收的比率已经超过学额两成，特别是尖子科系，非联招考生所占比例更高。显示莘莘学子透过公平公开考试，凭成绩挤进大学窄门已非唯一途径；非联招课程以国际文凭课程（IB）为主，若IB 学生所占学额愈来愈多，由于涉及学生经济条件等因素，不公平会更突显，势必冲击建基于人人平等的考试和联招制度。 以往本港8所大学取录非联招考生，本地课程学生占八成，非联招考生占两成。现在争夺大学学额的学生，已经分为两条队，一条是超过7万人的文凭试考生，一条是每年约2000人（按本学年计）的非联招学生。 非联招课程学生申请大学是否更具优势，早有人提出讨论，大学方面回应以「择优取录」为收生原则。而且增收非联招学生，学额所余少了，变相拉高取录本地课程学生的成绩，院系藉此提高收生标准，可以收得更多尖子。 非联招学生的权利不能剥夺，但开办IB课程的教育机构收费高昂，并非一般基层家庭可以负担，若大学收生，特别是尖子科系有较高比率非联招学生的情况，与家长的经济财政能力有关，则学生之间起跑线的差异而出现不公平的结果。 当局应该重视并研究解决办法，港大医学院首次设定取录最少75%联招生，非联招学生最多只收25%，是恰当做法；非联招学生所占的比例仍然偏高，但勉强可接受；至于中大尖子科系的非联招学生比率更高，中大有必要回应关注和质疑，采取措施，做到本地课程学生的机会不致被过度剥削。另外，非联招学生所占比例全面封顶，大学增加透明度，公布收生分数，让学生知所选择，也是可以考虑的做法.(A05)
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路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)