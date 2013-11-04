港报社评：两条队竞逐大学学额冲击考试制度公平性--明报11月4日

本报记者翻查港大、中大和科大2013/14学年取录非联招考生的情况，发现不少科系所收的比率已经超过学额两成，特别是尖子科系，非联招考生所占比例更高。显示莘莘学子透过公平公开考试，凭成绩挤进大学窄门已非唯一途径；非联招课程以国际文凭课程（IB）为主，若IB 学生所占学额愈来愈多，由于涉及学生经济条件等因素，不公平会更突显，势必冲击建基于人人平等的考试和联招制度。 以往本港8所大学取录非联招考生，本地课程学生占八成，非联招考生占两成。现在争夺大学学额的学生，已经分为两条队，一条是超过7万人的文凭试考生，一条是每年约2000人（按本学年计）的非联招学生。 非联招课程学生申请大学是否更具优势，早有人提出讨论，大学方面回应以「择优取录」为收生原则。而且增收非联招学生，学额所余少了，变相拉高取录本地课程学生的成绩，院系藉此提高收生标准，可以收得更多尖子。 非联招学生的权利不能剥夺，但开办IB课程的教育机构收费高昂，并非一般基层家庭可以负担，若大学收生，特别是尖子科系有较高比率非联招学生的情况，与家长的经济财政能力有关，则学生之间起跑线的差异而出现不公平的结果。 当局应该重视并研究解决办法，港大医学院首次设定取录最少75%联招生，非联招学生最多只收25%，是恰当做法；非联招学生所占的比例仍然偏高，但勉强可接受；至于中大尖子科系的非联招学生比率更高，中大有必要回应关注和质疑，采取措施，做到本地课程学生的机会不致被过度剥削。另外，非联招学生所占比例全面封顶，大学增加透明度，公布收生分数，让学生知所选择，也是可以考虑的做法.(A05)