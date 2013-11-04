港报社评：拉布失互信，阻碍城规无益--星岛日报11月4日

城市规划委员会今天开会，聆听市民申述对中环海滨军事码头用地的意见，本来在官员心目中只属「技术性」的土地用途修订程序，却惹来关注团体反对，并且收到约千名市民预约在会上发言，导致城规会公布前所未有的「剪布」安排。

回归前，中英两国就香港的军事用地达成协议。特区政府一直根据这协议来规划中环填海用地，还得到解放军同意在闲时开放给市民享用。到今年码头用地敲定最终设计划界，按此修订的分区大纲草图交上城规会，不料却涌现一批反对团体，批评政府让解放军占用属于大众市民的海滨。

按照法定程序，城规会在作出决定前，要充分聆听公众意见。经反对人士呼吁，约有一千名市民预约到场发表意见，城规会破天荒限制每人发言时间不逾十分钟。即使如此，都需要预留十六天的会期，由今天开始断断续续到下月十一日才结束。

有人表明会超时发言，并且呼吁其他人在发言遭腰斩时提出抗议备案，按照反对人士的盘算，如果不能够逼使城规会否决政府提出的修订，一待城规会决定通过，就有机会向法庭申请司法覆核城规会的决定。

城规会一向没有限制发言时间，是建基于信任申述人会自我约束，甚至是军用码头的安排本身，除了有中英协议的法律基础，也有信任解放军会自我约束，确保大部分时间这段海滨长廊会开放予市民享用。

当大家失去互信和自我约束的基础，就算诉诸法庭解决，厘清灰色地带，但各方防范心态加强，改变游戏规则，就要付出各种政策厘定和规条安排由宽变紧的代价。(A06)