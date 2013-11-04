港报社评：拉布失互信，阻碍城规无益--星岛日报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
城市规划委员会今天开会，聆听市民申述对中环海滨军事码头用地的意见，本来在官员心目中只属「技术性」的土地用途修订程序，却惹来关注团体反对，并且收到约千名市民预约在会上发言，导致城规会公布前所未有的「剪布」安排。
回归前，中英两国就香港的军事用地达成协议。特区政府一直根据这协议来规划中环填海用地，还得到解放军同意在闲时开放给市民享用。到今年码头用地敲定最终设计划界，按此修订的分区大纲草图交上城规会，不料却涌现一批反对团体，批评政府让解放军占用属于大众市民的海滨。
按照法定程序，城规会在作出决定前，要充分聆听公众意见。经反对人士呼吁，约有一千名市民预约到场发表意见，城规会破天荒限制每人发言时间不逾十分钟。即使如此，都需要预留十六天的会期，由今天开始断断续续到下月十一日才结束。
有人表明会超时发言，并且呼吁其他人在发言遭腰斩时提出抗议备案，按照反对人士的盘算，如果不能够逼使城规会否决政府提出的修订，一待城规会决定通过，就有机会向法庭申请司法覆核城规会的决定。
城规会一向没有限制发言时间，是建基于信任申述人会自我约束，甚至是军用码头的安排本身，除了有中英协议的法律基础，也有信任解放军会自我约束，确保大部分时间这段海滨长廊会开放予市民享用。
当大家失去互信和自我约束的基础，就算诉诸法庭解决，厘清灰色地带，但各方防范心态加强，改变游戏规则，就要付出各种政策厘定和规条安排由宽变紧的代价。(A06)
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路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)