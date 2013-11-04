港报社评：破坏保密制，旨在冲击行政主导--文汇报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
反对派议员将于本周三立法会提出议案，引用特权法要求政府交出审批免费电视牌照文件。反对派议员的这一联合行动，表面上是为了解决港视牌照问题，实质上是企图通过利用立法会特权法查阅、公开行政会议的会议文件，破坏行政会议的保密制度，进而推翻基本法规定的行政主导体制，瘫痪政府。这是反对派搞乱香港的一个新招数、新动态，不能不引起人们的高度警觉。建制派议员应联手否决。
中央管治香港，一靠基本法，二靠行政长官。行政长官则通过行政主导的政治体制实现对香港的有效管理。在行政主导的政治体制中，行政会议是协助行政长官依法施政的重要机构。行政会议形成了集体讨论和行政长官决定、集体负责、会议保密等严格规范的制度。保证行政长官总揽全局、协调各方、实行「双负责」的领导地位。
行政会议要担负这些重要责任，就必须确保对内畅所欲言、应言尽言，对外严格保密、集体负责。因此，港英时期的行政局开会时就禁止旁听，确保行政局议员即使在某些具体问题上出现意见分歧，都不会影响行政局支持政府的整体立场和形象。
现在，反对派利用特权法要公开行政会议的文件，并非真正为了解决港视牌照问题，而是想破坏行政会议制度，进而推翻行政主导制度，建立立法主导制度，下一步再通过废除功能组别制度，全面掌控立法会，从爱国爱港者手中夺取香港的管治权，使香港成为国际反华势力的桥头堡，成为与中央对着干的马前卒。(A04)
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路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)