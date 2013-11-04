港报社评：破坏保密制，旨在冲击行政主导--文汇报11月4日

反对派议员将于本周三立法会提出议案，引用特权法要求政府交出审批免费电视牌照文件。反对派议员的这一联合行动，表面上是为了解决港视牌照问题，实质上是企图通过利用立法会特权法查阅、公开行政会议的会议文件，破坏行政会议的保密制度，进而推翻基本法规定的行政主导体制，瘫痪政府。这是反对派搞乱香港的一个新招数、新动态，不能不引起人们的高度警觉。建制派议员应联手否决。

中央管治香港，一靠基本法，二靠行政长官。行政长官则通过行政主导的政治体制实现对香港的有效管理。在行政主导的政治体制中，行政会议是协助行政长官依法施政的重要机构。行政会议形成了集体讨论和行政长官决定、集体负责、会议保密等严格规范的制度。保证行政长官总揽全局、协调各方、实行「双负责」的领导地位。

行政会议要担负这些重要责任，就必须确保对内畅所欲言、应言尽言，对外严格保密、集体负责。因此，港英时期的行政局开会时就禁止旁听，确保行政局议员即使在某些具体问题上出现意见分歧，都不会影响行政局支持政府的整体立场和形象。

现在，反对派利用特权法要公开行政会议的文件，并非真正为了解决港视牌照问题，而是想破坏行政会议制度，进而推翻行政主导制度，建立立法主导制度，下一步再通过废除功能组别制度，全面掌控立法会，从爱国爱港者手中夺取香港的管治权，使香港成为国际反华势力的桥头堡，成为与中央对着干的马前卒。(A04)