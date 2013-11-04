港报财经评论：楼市不升何以退市？--信报11月4日

楼市不升何以退市？/习广思

美国联储局议息后，美股藉好消息回吐，资金流向股市的趋势未停。据美银美林报告，截至10月30日的资金流，有近124亿美元流入股票基金，40亿美元流向净长仓基金，美股仍是资金最主要目的地，欧洲股票连续18周有资金流入，国债基金则持续有资金流出。尽管资金流趋势正面，但分析员警告，据过往经验，这很容易出现物极必反的情况，市况太热，触发逆向抛售，故不排除股市在11月中调整。

港股方面，经过个多月的整固，本周能否打破？市场期待着本周末召开的三中全会，此话题炒作多时，终于到了揭盅的一刻，市场憧憬的政策，部分有可能实现。今次的三中全会，市场最大期望落在金融改革及国企改革蓝图，但改革难免有输家和赢家。

纵观港股11个月来的表现，2013年是选股年，强势股跑出，但强势股之所以强势，都离不开几个特点，一是政策憧憬，二是盈利表现，公司盈利不受宏观经济拖累，可见今年强势股集中在新兴产业，例如新能源、科技、网络等。然而，即使是新兴行业，光炒作政策不能持久。金风 近日强势，受盈利因素推动居多，相信这批强势股在余下两个月，可为基金持续带来回报，多只强势股如金风、TCL通讯 、现代牧业 续可看好。值得一提的是，近日新股热潮再现，细型内银股受注目，科网、药业新股也可留意。美国中概科技股虽受到“浑水”狙系所拖累，但上周五去哪儿网在纳指挂牌，首日暴涨89%，科网股借消息调整，但热潮未过呢。博雅互动 斗地主斗到上市，不妨留意。

联储局维持量宽政策，何时退市仍然是一个谜。12月退市预期增加，主流意见是明年3月或6月，极端意见是退市无期。无论联储局何时退市，投资者宜冷静地面对，6月的震荡说明是虚惊一场。即使联储局真的退市，还有加息这道大门要过，投资市场资金有转变，但转移速度非常缓慢。

上周联储局的会后声明，有两点可以讨论，一是联储局消除对金融市况的担忧，二是提及楼市复苏放缓，两者相辅相成。重看QE3的过程，联储局主席贝南奇的算盘是，透过买按揭抵押证券，进一步压低按揭利率，刺激房地产价格回升。从美国经济历史看来，随着楼市复苏，有助制造财富效应，继而帮助就业及消费。说白了，就是联储局藉低息刺激资产繁荣的惯常伎俩，但QE3特别针对房地产。结果，QE3见成效，在2012年下半年延续了楼市复苏的势头，今年5月贝南奇提出退市后，按揭利率抽升，才出现楼市复苏放缓情况。(B02)

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屠杀欧罗长仓/苏子

由于上周市场忽然炒作因欧洲公布较差的经济数据，可能会令本周欧洲央行议息后宣布减息，故使近期一直表现强势的欧罗兑美元于上周成功出现逆转性回落，并以大阴烛低收。上周欧罗兑美元的跌幅为今年2月以来最大，故对不少顺势投资者而言，已几可肯定他们在本周会继续保持已持有的欧罗兑美元短仓，以打赌本周汇价在跌破10月的1.347低位及9月25日的1.3458低位后，可以进一步朝着9月的1.3102低位迈进。

不过，十分怀疑欧洲央行是否真的会在本周议息后宣布减息。反而认为，市场大户只是借助较差的欧洲经济数据，利用本周欧洲央行或会减息的市场预期，伺机把在1.36水平以上才开始累积的欧罗兑美元长仓进行大屠杀。

本周欧洲央行有较高机会保持利率不变。已几可肯定欧罗兑美元上周的下跌只不过是正常的超买调整，待市场知悉欧洲央行宣布利率保持不变的结果后，届时欧罗兑美元的调整便会正式结束，随后预料将突破前周的1.3832高位并挑战1.4心理关口。换言之，即上周才开始的欧罗兑美元下跌浪只属短暂性质。

上月最后一个交易天，欧罗兑美元才正式急跌，故使月线图由原来的阳烛利好形态，只以一个交易天便一下子变为射击之星的不利形态，故担心可靠性不高，但这却几可肯定可以令目前十居其九的散户投资者，相信本月欧罗兑美元将有极高机会继续往下寻底及低收！

假如本月欧罗兑美元的走势与一众散户投资者的预期相反，相信11月的汇市肯定会有大量参与者伤亡惨重。本周早段若成功返回上周五的1.359高位以上，已可视为利好讯号。上周美汇指数以大阳烛略为突破周线图上自7月的84.74高位开始的下降阻力线，以及10周SMA的80.64阻力；理论上，本周早段美汇指数应可承接上周的强势，并以单边市形式显着升破上述的下降阻力线。但若然本周早段美汇指数只在此阻力线附近出现激烈争持局面，到本周后期已明显脱离此阻力线，并有明显转弱迹象，那便要提防上周的破位是假突破的走势陷阱。(B08)