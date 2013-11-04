港报财经评论：楼市不升何以退市？--信报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
楼市不升何以退市？/习广思
美国联储局议息后，美股藉好消息回吐，资金流向股市的趋势未停。据美银美林报告，截至10月30日的资金流，有近124亿美元流入股票基金，40亿美元流向净长仓基金，美股仍是资金最主要目的地，欧洲股票连续18周有资金流入，国债基金则持续有资金流出。尽管资金流趋势正面，但分析员警告，据过往经验，这很容易出现物极必反的情况，市况太热，触发逆向抛售，故不排除股市在11月中调整。
港股方面，经过个多月的整固，本周能否打破？市场期待着本周末召开的三中全会，此话题炒作多时，终于到了揭盅的一刻，市场憧憬的政策，部分有可能实现。今次的三中全会，市场最大期望落在金融改革及国企改革蓝图，但改革难免有输家和赢家。
纵观港股11个月来的表现，2013年是选股年，强势股跑出，但强势股之所以强势，都离不开几个特点，一是政策憧憬，二是盈利表现，公司盈利不受宏观经济拖累，可见今年强势股集中在新兴产业，例如新能源、科技、网络等。然而，即使是新兴行业，光炒作政策不能持久。金风 近日强势，受盈利因素推动居多，相信这批强势股在余下两个月，可为基金持续带来回报，多只强势股如金风、TCL通讯 、现代牧业 续可看好。值得一提的是，近日新股热潮再现，细型内银股受注目，科网、药业新股也可留意。美国中概科技股虽受到“浑水”狙系所拖累，但上周五去哪儿网在纳指挂牌，首日暴涨89%，科网股借消息调整，但热潮未过呢。博雅互动 斗地主斗到上市，不妨留意。
联储局维持量宽政策，何时退市仍然是一个谜。12月退市预期增加，主流意见是明年3月或6月，极端意见是退市无期。无论联储局何时退市，投资者宜冷静地面对，6月的震荡说明是虚惊一场。即使联储局真的退市，还有加息这道大门要过，投资市场资金有转变，但转移速度非常缓慢。
上周联储局的会后声明，有两点可以讨论，一是联储局消除对金融市况的担忧，二是提及楼市复苏放缓，两者相辅相成。重看QE3的过程，联储局主席贝南奇的算盘是，透过买按揭抵押证券，进一步压低按揭利率，刺激房地产价格回升。从美国经济历史看来，随着楼市复苏，有助制造财富效应，继而帮助就业及消费。说白了，就是联储局藉低息刺激资产繁荣的惯常伎俩，但QE3特别针对房地产。结果，QE3见成效，在2012年下半年延续了楼市复苏的势头，今年5月贝南奇提出退市后，按揭利率抽升，才出现楼市复苏放缓情况。(B02)
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屠杀欧罗长仓/苏子
由于上周市场忽然炒作因欧洲公布较差的经济数据，可能会令本周欧洲央行议息后宣布减息，故使近期一直表现强势的欧罗兑美元于上周成功出现逆转性回落，并以大阴烛低收。上周欧罗兑美元的跌幅为今年2月以来最大，故对不少顺势投资者而言，已几可肯定他们在本周会继续保持已持有的欧罗兑美元短仓，以打赌本周汇价在跌破10月的1.347低位及9月25日的1.3458低位后，可以进一步朝着9月的1.3102低位迈进。
不过，十分怀疑欧洲央行是否真的会在本周议息后宣布减息。反而认为，市场大户只是借助较差的欧洲经济数据，利用本周欧洲央行或会减息的市场预期，伺机把在1.36水平以上才开始累积的欧罗兑美元长仓进行大屠杀。
本周欧洲央行有较高机会保持利率不变。已几可肯定欧罗兑美元上周的下跌只不过是正常的超买调整，待市场知悉欧洲央行宣布利率保持不变的结果后，届时欧罗兑美元的调整便会正式结束，随后预料将突破前周的1.3832高位并挑战1.4心理关口。换言之，即上周才开始的欧罗兑美元下跌浪只属短暂性质。
上月最后一个交易天，欧罗兑美元才正式急跌，故使月线图由原来的阳烛利好形态，只以一个交易天便一下子变为射击之星的不利形态，故担心可靠性不高，但这却几可肯定可以令目前十居其九的散户投资者，相信本月欧罗兑美元将有极高机会继续往下寻底及低收！
假如本月欧罗兑美元的走势与一众散户投资者的预期相反，相信11月的汇市肯定会有大量参与者伤亡惨重。本周早段若成功返回上周五的1.359高位以上，已可视为利好讯号。上周美汇指数以大阳烛略为突破周线图上自7月的84.74高位开始的下降阻力线，以及10周SMA的80.64阻力；理论上，本周早段美汇指数应可承接上周的强势，并以单边市形式显着升破上述的下降阻力线。但若然本周早段美汇指数只在此阻力线附近出现激烈争持局面，到本周后期已明显脱离此阻力线，并有明显转弱迹象，那便要提防上周的破位是假突破的走势陷阱。(B08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)