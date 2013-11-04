《外汇专栏》还在做空欧元吗？更好的做法或许是做空欧元兑新西兰元

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 侯向明

路透伦敦11月1日 - 周四的欧洲央行会议可能给欧元带来冲击，因通缩和高失业共同提升了市场对央行将以某种形式放松货币政策的预期。

此种政策预期在周五打压了欧元，欧元兑美元 因此跌至两周低点。

欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期升0.7%，升幅远低于欧洲央行接近但低于2%的通胀率目标。

欧元区9月失业率仍处在12.2%的明显高位，这增添了欧洲央行采取行动的压力，尽管失业率并非其政策目标的一部分。

但在欧洲央行政策决议出炉前差不多一周的时间里，做空欧元兑美元仍然会有最佳的回报吗？

一个更好的做法或许是卖出欧元兑新西兰元。

卖出欧元兑新西兰元 使得交易商既能够做出看空欧元前景的姿势，也能够受益于新西兰的高利率而获得额外收益。

欧洲央行主要利率在0.5%，且还可能遭到下调，而新西兰央行则在周四确认利率于2.5%。

新西兰央行总裁惠勒亦证实明年会再度升息，新西兰元的强劲状况是升息时机和幅度的最主要影响因素。

路透访问的分析师仍然倾向于预计央行在3月采取首次行动。

当然，反映利率之差的每日远期点数上升大约正1.15点，几乎无法成为交易商的年度获利目标，但他们至少会因为做空欧元并做多新西兰元而获利。

随着欧元区物价和就业数据使得欧元区的天空转阴，那么大多时间有着蓝天白云的新西兰，则可能展现出其吸引力。