《外汇专栏》还在做空欧元吗？更好的做法或许是做空欧元兑新西兰元

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 侯向明
路透伦敦11月1日 - 周四的欧洲央行会议可能给欧元带来冲击，因通缩和高失业共同提升了市场对央行将以某种形式放松货币政策的预期。
此种政策预期在周五打压了欧元，欧元兑美元 因此跌至两周低点。
欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期升0.7%，升幅远低于欧洲央行接近但低于2%的通胀率目标。
欧元区9月失业率仍处在12.2%的明显高位，这增添了欧洲央行采取行动的压力，尽管失业率并非其政策目标的一部分。
但在欧洲央行政策决议出炉前差不多一周的时间里，做空欧元兑美元仍然会有最佳的回报吗？
一个更好的做法或许是卖出欧元兑新西兰元。
卖出欧元兑新西兰元 使得交易商既能够做出看空欧元前景的姿势，也能够受益于新西兰的高利率而获得额外收益。
欧洲央行主要利率在0.5%，且还可能遭到下调，而新西兰央行则在周四确认利率于2.5%。
新西兰央行总裁惠勒亦证实明年会再度升息，新西兰元的强劲状况是升息时机和幅度的最主要影响因素。
路透访问的分析师仍然倾向于预计央行在3月采取首次行动。
当然，反映利率之差的每日远期点数上升大约正1.15点，几乎无法成为交易商的年度获利目标，但他们至少会因为做空欧元并做多新西兰元而获利。
随着欧元区物价和就业数据使得欧元区的天空转阴，那么大多时间有着蓝天白云的新西兰，则可能展现出其吸引力。
欧元兑新西兰元周五略低于1.6400，进一步下滑并跌向其200日移动均值1.6166可能是一次大幅的下挫，但交易商可能会合理判断出这就是欧元走势所在。(完) (编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业