港报财经评论：闷市搭顺风车，认购博雅短炒--经济日报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
闷市搭顺风车，认购博雅短炒/林瑞芬
港股昨收报23,249，微升0.19%；成交额得490亿港元。单边爆破前，确令股民折腾，恒指破到23,500好世界，不然反覆不宜失22,700。恒指自9月中旬窄幅上落多时，缸边另类散户炒细价股或抽新股。搭顺风车认购新股，博雅互动 短线可靠。之前以基本面同大家建议认购辉山乳业 ，昨收3.16港元，招股价2.67港元，有18%利润。
今次认为博雅互动认购得过，就首重股票供应面分析。基本面强如辉山乳业，在上市初期都股价低于招股价，集资规模过70亿港元！今次博雅集资总额最多约10.3亿港元，与云游控股 早前集资净额约9.045亿港元相若，加上有云游佳绩参考，难怪近日券商通报此股之孖展认购反应最热烈。
徽商银行 在传索罗斯入股，记得早前周大福 也传过，结果证实虚报，当时误信传闻认购就够佢受，因周大福以15港元招股，曾短暂高见15.16港元，之后大多数时间是潜水，昨收12.66港元。在市场已有太多内银股可拣，内银又仍在消化早年4万亿港元刺激计划所遗留的烂帐，徽商银行之P/B定价又与国有银行相若，确不是太吸引到散户，故认为纵利用名人名家入飞作号召，预期收效也不大。
若索罗斯入飞之传闻不实，更衰多两钱重！说回博雅，主力游戏开发商及运营商，云游做多一样游戏发行略有不同，但大同小异。对香港股民来讲，博雅是占有产品知名度认知，事关她的《德州扑克》、《斗地主》、《锄大地》，在手游市场很受欢迎，只有登入苹果公司App Store查阅受欢迎App就知，无得造假。自智能手机大行其道后，网络游戏不单不再局限定位玩，有手机就可周围玩。
不过，手游与网游股一样，面对一个客观的现实，就是容易以免收费形式吸引大堆人士玩游戏，但在游戏入门门槛低，竞争剧烈，要大大扩展收费用户，甚至稳定收费用户，就要有不少市场策略，推销成本及佣金或投放研发费不可少，务求推陈出新，未收钱，先用钱。(B03)
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PMI报喜，迎三中全会/余少文
A股昨先跌后升，国指逼近10,700点，主要是中国内地10月制造业PMI见18个月高位，以及连续4个月上升，反映中国内地制造业持续回暖，迎接三中全会以及利好第4季GDP。中国内地股市昨日先跌后升，国企指数则全日保持升势，收市升51点或0.5%，收报10,678点，成交额下降至114亿港元，只有半数主板H股跟随大市上升；红筹指数跌14点或0.3%，收报4,536点，成交额38亿港元。
由于10月官方PMI为51.4%，是18个月来高位，也连续4个月上升，反映中国内地制造业表现较市场预期为好，但以企业规模来看，大型企业PMI升0.2个百分点至52.3%，中型企业升0.5个百分点至50.2%，是5个月以来重上50%这个临界点，惟小型企业PMI跌0.3个百分点至48.5%，是各企业规模中表现最差。至于汇丰编制、以中小企为主的制造业PMI为50.9%，同样高于预期，是7个月高位。
官方和汇丰的PMI新定单指数都继续高于50%，或是圣诞节因素而增加定单，料第4季经济至少可以平稳。因PMI在7-9月都持续环比上升，第3季GDP升至今年最高的7.8%；随着10月数字再升，若然11月和12月PMI也可保持过去4个月的升势，则第4季GDP升幅跟第3季持平并非没有可能。只要中国内地经济继续好转，则近期偏软的A股，有机会在11月和12月出现转势。
H股跟A股是唇齿相依，只要A股走高，担心短期调整的国企指数，是有机会向上突破，结束过去两个月的上落走势。因为近期只是细价股被炒高，重磅的指数成分股仍在原地踏步，才见国指过去两个月以上落为主，10天、20天、50天和250天线现四线汇聚，以及经常采用的“保历加通道”持续收窄，都反映大市处于待变。
其实，中共十八届三中全会是大市转机之一，另一是QDII2即港股直通车，前者涉及一系列改革，当中料包括政府体制、产业领域、土地制度、金融体系、财税体制、国有资产管理体制、促进创新和绿色发展、涉外经济体制等改革，会涉及房地产、金融、医疗、国企、环保、能源、电讯、贸易等，范围广泛。由于部分环保概念股份已被有心人炒高，不排除这类股份在三中全会前后出现散货，即使是金融、电讯等行业也涉及打破垄断、加强竞争等政策，当中对电讯业的影响颇大，故见中国移动 近日完全跑输大市，难怪有人担心大市11月下跌。(B04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)