港报财经评论：闷市搭顺风车，认购博雅短炒--经济日报11月4日

闷市搭顺风车，认购博雅短炒/林瑞芬

港股昨收报23,249，微升0.19%；成交额得490亿港元。单边爆破前，确令股民折腾，恒指破到23,500好世界，不然反覆不宜失22,700。恒指自9月中旬窄幅上落多时，缸边另类散户炒细价股或抽新股。搭顺风车认购新股，博雅互动 短线可靠。之前以基本面同大家建议认购辉山乳业 ，昨收3.16港元，招股价2.67港元，有18%利润。

今次认为博雅互动认购得过，就首重股票供应面分析。基本面强如辉山乳业，在上市初期都股价低于招股价，集资规模过70亿港元！今次博雅集资总额最多约10.3亿港元，与云游控股 早前集资净额约9.045亿港元相若，加上有云游佳绩参考，难怪近日券商通报此股之孖展认购反应最热烈。

徽商银行 在传索罗斯入股，记得早前周大福 也传过，结果证实虚报，当时误信传闻认购就够佢受，因周大福以15港元招股，曾短暂高见15.16港元，之后大多数时间是潜水，昨收12.66港元。在市场已有太多内银股可拣，内银又仍在消化早年4万亿港元刺激计划所遗留的烂帐，徽商银行之P/B定价又与国有银行相若，确不是太吸引到散户，故认为纵利用名人名家入飞作号召，预期收效也不大。

若索罗斯入飞之传闻不实，更衰多两钱重！说回博雅，主力游戏开发商及运营商，云游做多一样游戏发行略有不同，但大同小异。对香港股民来讲，博雅是占有产品知名度认知，事关她的《德州扑克》、《斗地主》、《锄大地》，在手游市场很受欢迎，只有登入苹果公司App Store查阅受欢迎App就知，无得造假。自智能手机大行其道后，网络游戏不单不再局限定位玩，有手机就可周围玩。

不过，手游与网游股一样，面对一个客观的现实，就是容易以免收费形式吸引大堆人士玩游戏，但在游戏入门门槛低，竞争剧烈，要大大扩展收费用户，甚至稳定收费用户，就要有不少市场策略，推销成本及佣金或投放研发费不可少，务求推陈出新，未收钱，先用钱。(B03)

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PMI报喜，迎三中全会/余少文

A股昨先跌后升，国指逼近10,700点，主要是中国内地10月制造业PMI见18个月高位，以及连续4个月上升，反映中国内地制造业持续回暖，迎接三中全会以及利好第4季GDP。中国内地股市昨日先跌后升，国企指数则全日保持升势，收市升51点或0.5%，收报10,678点，成交额下降至114亿港元，只有半数主板H股跟随大市上升；红筹指数跌14点或0.3%，收报4,536点，成交额38亿港元。

由于10月官方PMI为51.4%，是18个月来高位，也连续4个月上升，反映中国内地制造业表现较市场预期为好，但以企业规模来看，大型企业PMI升0.2个百分点至52.3%，中型企业升0.5个百分点至50.2%，是5个月以来重上50%这个临界点，惟小型企业PMI跌0.3个百分点至48.5%，是各企业规模中表现最差。至于汇丰编制、以中小企为主的制造业PMI为50.9%，同样高于预期，是7个月高位。

官方和汇丰的PMI新定单指数都继续高于50%，或是圣诞节因素而增加定单，料第4季经济至少可以平稳。因PMI在7-9月都持续环比上升，第3季GDP升至今年最高的7.8%；随着10月数字再升，若然11月和12月PMI也可保持过去4个月的升势，则第4季GDP升幅跟第3季持平并非没有可能。只要中国内地经济继续好转，则近期偏软的A股，有机会在11月和12月出现转势。

H股跟A股是唇齿相依，只要A股走高，担心短期调整的国企指数，是有机会向上突破，结束过去两个月的上落走势。因为近期只是细价股被炒高，重磅的指数成分股仍在原地踏步，才见国指过去两个月以上落为主，10天、20天、50天和250天线现四线汇聚，以及经常采用的“保历加通道”持续收窄，都反映大市处于待变。

其实，中共十八届三中全会是大市转机之一，另一是QDII2即港股直通车，前者涉及一系列改革，当中料包括政府体制、产业领域、土地制度、金融体系、财税体制、国有资产管理体制、促进创新和绿色发展、涉外经济体制等改革，会涉及房地产、金融、医疗、国企、环保、能源、电讯、贸易等，范围广泛。由于部分环保概念股份已被有心人炒高，不排除这类股份在三中全会前后出现散货，即使是金融、电讯等行业也涉及打破垄断、加强竞争等政策，当中对电讯业的影响颇大，故见中国移动 近日完全跑输大市，难怪有人担心大市11月下跌。(B04)