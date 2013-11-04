中国能源：伊拉克从科威特手中夺取市场，明年起将为中化泉州炼厂供油

与科威特的非正式结盟帮助中化炼厂取得了国家批准，因为中国要求大型的新炼厂先要确保石油供应。

但中化从未将与科威特的供应协议变成正式版，贸易人士说，这部分是因为科威特在现行的320万桶日产量之外，似乎并无立即增产的打算。

中化的一位贸易高管称，虽然泉州炼厂是针对加工科威特石油所设计，但在决定使用哪种石油时，最重要的还是经济考虑。

贸易商称，在试运行阶段，中化泉州炼厂将加工西非低硫原油--包括300万桶安哥拉卡宾达(Cabinda)原油，在进入正式运转后会改用较低品级的含硫原油。

作为伊拉克的长期中国客户之一，中化根据2013年的合约，目前已在每日进口约20万桶伊拉克主要的巴士拉轻质油。

中化的合约石油现在多数流向了亚洲最大炼油商中石化 旗下的炼厂。

交易商称，中化泉州炼厂也可能采购沙特等其他中东出口国的原油。

前述中化高层称，若西方国家减轻对伊朗制裁，那么伊朗也会进入潜在的供应国名单。

“我们密切关注伊朗核问题谈判的进展。一旦制裁撤销，我们应会准备使用伊朗石油，”他说。

浏览中国自伊拉克进口石油的图表，请点击：(link.reuters.com/rum34v) (完)