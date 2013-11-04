中国能源：伊拉克从科威特手中夺取市场，明年起将为中化泉州炼厂供油

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
与科威特的非正式结盟帮助中化炼厂取得了国家批准，因为中国要求大型的新炼厂先要确保石油供应。
但中化从未将与科威特的供应协议变成正式版，贸易人士说，这部分是因为科威特在现行的320万桶日产量之外，似乎并无立即增产的打算。
中化的一位贸易高管称，虽然泉州炼厂是针对加工科威特石油所设计，但在决定使用哪种石油时，最重要的还是经济考虑。
贸易商称，在试运行阶段，中化泉州炼厂将加工西非低硫原油--包括300万桶安哥拉卡宾达(Cabinda)原油，在进入正式运转后会改用较低品级的含硫原油。
作为伊拉克的长期中国客户之一，中化根据2013年的合约，目前已在每日进口约20万桶伊拉克主要的巴士拉轻质油。
中化的合约石油现在多数流向了亚洲最大炼油商中石化 旗下的炼厂。
交易商称，中化泉州炼厂也可能采购沙特等其他中东出口国的原油。
前述中化高层称，若西方国家减轻对伊朗制裁，那么伊朗也会进入潜在的供应国名单。
“我们密切关注伊朗核问题谈判的进展。一旦制裁撤销，我们应会准备使用伊朗石油，”他说。
浏览中国自伊拉克进口石油的图表，请点击：(link.reuters.com/rum34v) (完)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)