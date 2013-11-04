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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 09:58 BJT

****《港报快速浏览》--11月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：破坏保密制，旨在冲击行政主导--文汇报                              
 港报社评：拉布失互信，阻碍城规无益--星岛日报                                
 港报社评：两条队竞逐大学学额冲击考试制度公平性--明报                        
 港报社评：输入外劳非猛兽，可理性讨论--经济日报                              
 港报社评：“商品大王”虽吸纳，A股不改革难翻身                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：楼市不升何以退市？--信报11月4日                               
 港报财经评论：闷市搭顺风车，认购博雅短炒--经济日报11月2日                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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