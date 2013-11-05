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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 09:01 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国国家开发银行至多40亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.83%
  国开行至多40亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.09%
  国开行至多40亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.17%
  国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.21%
  国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.24%
  大连国际 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
  平煤神马集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
  天津天纺投资控股4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，渤海银行主承   
  江苏邗建集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，华夏银行主承      
  金城集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承
  徐工集团工程机械有限公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和国开行主承
  大连国有资源投资7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承
  乌鲁木齐城投15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  东方园林 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和广发银行主承
  江苏康缘集团2.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
  上海陈家镇建设发展公司8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率区间7.0%-7.5%
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  二、新债上市：      
    
  天士力控股集团4亿元一年期短融041362040，票面利率6.00%
  重庆西部现代物流15亿元七年期固息债1380317，票面利率7.08%
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  三、缴款：

  进出口银行50亿元三年期固息续发债130330，发行价格99.54元
  乌兰察布市投资开发20亿元七年期固息债1380331，票面利率7.7%
  宁波富邦控股集团6亿元一年期短融
  得润电子 0.1亿元一年期短融
  国家电网100亿元一年期短融
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  四、还本付息：
    
  上海梅山钢铁股份有限公司 5亿元一年期短融041251035到期兑付，票面利率4.83%
  无锡产业发展集团7亿元三年期中票1082194到期兑付，票面利率4.63%
  山东太阳纸业公司5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082195到期兑付，基本利差1.9%
  国开行100亿元20年期固息债010216付息，票面利率4.23%
  财政部349.7亿元10年期固息国债0700005付息，票面利率4.49%
  红豆股份 5亿元七年期固息债078065付息，票面利率6.05%
  财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息，票面利率3.68%
  重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息，票面利率6.7%
  贵州开磷(集团)5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080139付息，票面利率5.85%
  山西汽车运输集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280379付息，票面利率6.28%
  云南建工集团4亿元五年期中票1282449付息，票面利率5.98%
  洛阳矿业集团5亿元三年期中票1282450付息，票面利率5.05%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国务院副总理张高丽强调，中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，预计可以实现今年经济社会
发展的主要预期目标；但基础不牢、稳中有忧，还要注意防范风险。 
        
  今日公布10月汇丰服务业PMI                         (9月为52.4)
  11/8中国海关公布10月进出口贸易数据                (9月顺差152亿美元)
  11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI)         (9月为-1.3%)
                    10月居民消费价格指数(CPI)       (9月为3.1%)
                    10月固定资产投资(不含农户)      (1-9月为20.2%)
                    10月社会消费品零售总额          (9月为13.3%)
                    10月工业增加值                  (9月为10.2%)
                    10月房地产投资和销售情况月度报告
  11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告     
  11/21公布11月汇丰制造业PMI初值                    (10月为50.9)
  11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/李宏薇；审校 吴芳)
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