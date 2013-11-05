《中国债券市场每日交易备忘》--11月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多40亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.83% 国开行至多40亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.09% 国开行至多40亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.17% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.21% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.24% 大连国际 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 平煤神马集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 天津天纺投资控股4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，渤海银行主承 江苏邗建集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，华夏银行主承 金城集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 徐工集团工程机械有限公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和国开行主承 大连国有资源投资7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 乌鲁木齐城投15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 东方园林 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和广发银行主承 江苏康缘集团2.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 上海陈家镇建设发展公司8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率区间7.0%-7.5% ============================================================================ 二、新债上市： 天士力控股集团4亿元一年期短融041362040，票面利率6.00% 重庆西部现代物流15亿元七年期固息债1380317，票面利率7.08% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行50亿元三年期固息续发债130330，发行价格99.54元 乌兰察布市投资开发20亿元七年期固息债1380331，票面利率7.7% 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融 得润电子 0.1亿元一年期短融 国家电网100亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 上海梅山钢铁股份有限公司 5亿元一年期短融041251035到期兑付，票面利率4.83% 无锡产业发展集团7亿元三年期中票1082194到期兑付，票面利率4.63% 山东太阳纸业公司5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082195到期兑付，基本利差1.9% 国开行100亿元20年期固息债010216付息，票面利率4.23% 财政部349.7亿元10年期固息国债0700005付息，票面利率4.49% 红豆股份 5亿元七年期固息债078065付息，票面利率6.05% 财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息，票面利率3.68% 重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息，票面利率6.7% 贵州开磷(集团)5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080139付息，票面利率5.85% 山西汽车运输集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280379付息，票面利率6.28% 云南建工集团4亿元五年期中票1282449付息，票面利率5.98% 洛阳矿业集团5亿元三年期中票1282450付息，票面利率5.05% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院副总理张高丽强调，中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，预计可以实现今年经济社会 发展的主要预期目标；但基础不牢、稳中有忧，还要注意防范风险。 今日公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 吴芳)