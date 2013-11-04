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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 10:12 BJT

金属期市：伦铜上涨，因全球制造业活动回暖提振需求前景

上海期交所1月期铜合约 几无变动，报每吨52,020元人民币(8,500美元)。

全球制造业10月呈现扩张，其中美国制造业扩张速度为两年半以来最快，而中国引领亚洲制造业者以数月来最快速度成长。

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的报告显示，对冲基金和资金经理在10月22日止当周增加了对美国期金、期银与期铜及其期权的多头押注。

LME周五表示，将对“公开喊价”市场较易实施更严格的规定。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 白云)
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