美国经济：政府应为经济复苏缓慢负责--达拉斯联储总裁费希尔

“与多数复苏过程不同，政府这次扮演了反周期和阻碍成长的角色，”费希尔在悉尼表示，“我们政府运转不灵，抵消了美联储促成长政策的效果。”

费希尔反对美联储购债计划。他说，只要议员们继续在预算问题上争执且不能正视长期财政失衡，购债举措在刺激经济成长方面作用甚微。

他还警告称，维持过松的货币政策过久，可能埋下通胀隐患。

费希尔明年将在美联储的决策委员会中有投票权。(完)