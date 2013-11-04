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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 15:12 BJT

新债招标：进出口行两年增发债收益率4.9883%，五年5.1479%--业内人士

路透上海11月4日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的两期固息增发债，两年期中标收益率为4.9883%，五年期为5.1479%。

业内人士并透露，上述两期债中，两年期品种投标倍数为2倍，五年期为2.02倍。

上述债券为该行今年第33和34期金融债的增发债券，按年付息，均采用单一价格中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第37期 第38期

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招标金额 至多60亿元 至多60亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

(第33期增发债) (第34期增发债)

票面利率 4.82% 4.94%

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月6日/10月24日 11月7日/10月28日

分销期 11月4日-11月6日 11月4日-11月7日

上市日 11月12日 11月13日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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