新债招标：进出口行两年增发债收益率4.9883%，五年5.1479%--业内人士

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透上海11月4日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的两期固息增发债，两年期中标收益率为4.9883%，五年期为5.1479%。
业内人士并透露，上述两期债中，两年期品种投标倍数为2倍，五年期为2.02倍。
上述债券为该行今年第33和34期金融债的增发债券，按年付息，均采用单一价格中标(荷兰式)招标方式。
以下为具体条款：
第37期 第38期
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招标金额 至多60亿元 至多60亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
(第33期增发债) (第34期增发债)
票面利率 4.82% 4.94%
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月6日/10月24日 11月7日/10月28日
分销期 11月4日-11月6日 11月4日-11月7日
上市日 11月12日 11月13日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业