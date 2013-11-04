《交易视点》逆回购可能再次暂停，但资金面趋松料收益率下行--广发银行

路透上海11月4日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，得益于资金宽松的帮助，本周债券收益率保持震荡下行的概率更大，曲线趋陡峭化。

建议交易类资金关注5年以下金融债品种，回避信用债。金融债由于供给原因是这一轮走势中收益率上升幅度最大的品种，与中票之间的利差在持续缩小。

**逆回购政策意义淡化**

上周，资金状况的大幅波动引领市场，PMI等数据没有得到关注。央行重启逆回购超出我们的预期，不过虽然量不大，但给了市场一些心理安慰。资金面在上周下半段开始宽松的原因，我们认为主要是slf和央行大量购汇所致。上周资金面前紧后松，财政缴款的威力巨大。R007突破5%。本来已经退出的逆回购操作重启，但仅仅向市场提供了290亿资金，杯水车薪，心理安慰作用更大。而起作用的必然是SLF操作。上周债券利率曲线有所平坦，短端略有上涨，长端持平。但期间波幅达到10bp以上。IRS同样如此，大幅波动10bp，曲线总体上了大约6bp，主要与逆回购利率走高有关。

关于逆回购重启，我们认为这表示其政策含义继续淡化，彻底变为常规的流动性调节工具，大方向上看，逆回购是要退出的，在外汇占款有大量增加的可能下，未来逆回购只是在资金非常紧张时偶尔使用，以维持回购利率稳定。如果未来财政存款大量投放，外汇占款增加，那么正回购也会随时出现，而其并不代表央行的紧缩意图。

本周市场将暂时远离资金紧张的困扰，流动性相对充裕，接下来的经济数据发布或许影响更大。从PMI来看，经济运行继续稳中有升，趋势良好。债券、IRS曲线都有陡峭化趋势，长端下行较困难。资金方面，宽松的格局会延续，回购利率进一步回落，R007降至4.0%至4.2%区间的概率很大。

预计逆回购会再次停止，央行需要考虑的是大量结汇盘带来的人民币资金投放。总体上说，度过财政缴款，流动性不会再重新收紧。回购利率也将缓慢回落，预计R007会稳定在4.0%左右。现在的货币市场，已经跟原来完全不同，稍有风吹草动就会马上收紧。当然，这与央行的政策思路是分不开的，即不容许流动性有过度宽松的局面，所以资金易紧不易松。但一收就死的局面也着实令机构头疼，所以稳定市场预期是最重要的。

**收益率下行概率更大**

逆回购操作会停止。另外市场对经济数据的预期比较理性，预计没有太多影响。因此我们判断，得益于资金宽松的帮助，本周债券收益率保持震荡下行的概率更大，曲线陡峭化。流动性较好的国债，金融债走势更确定，信用债利率容易反弹。

我们建议交易类资金关注5年以下金融债品种，回避信用债。金融债由于供给原因是这一轮走势中收益率上升幅度最大的品种，与中票之间的利差在持续缩小。

IRS方面，上周IRS波动幅度很大，资金紧张令IRS曲线大幅上行。现在市场已经形成一种资金面易紧难松的印象，pay side出现的时间往往比预期要早。但由于市场对资金紧张的判断还是临时性的，所以IRS利率全周上行幅度不大，在5bp左右。结果近期IRS走势有速度很快，最终涨幅却不大的特点。

预期本周IRS走势同样以向下为主，但幅度不大，上周的资金好转预期已经将IRS曲线拉低10bp以上，其中repo IRS 1y接近逆回购的4.1%水平，短期内很难突破。在此位置震荡的概率更大。如果7天逆回购继续，并稳定在4.1%，那么IRS反而可能上行，而一旦没有逆回购，则上行概率更大。我们推荐支付repo IRS固定利率和shibor IRS长端固定利率。

推荐本周可以先观望，如果repo IRS曲线大幅下行，可以选择支付固定利率，另外，shibor IRS曲线仍处于倒挂状态。可以考虑支付长端利率。（完）