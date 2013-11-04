台湾汇市：台币早盘实质交易持平，韩元波动也不大

路透台北11月4日 - 台币兑美元 周一实质交易区间持稳。汇银人士指出，盘初台股 走弱，韩元波动也不大，令台币稳于近期区间。

汇银人士表示，盘初外资有零星的汇出，出口商则是少量，并无太大波动。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日差异不大。美元/台币指标一个月期 报价约在29.375/29.387间，上日收盘在29.360。

本地时间10:09时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升5.5分报29.415。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.40-29.42，上交易日则落在29.39-29.42。

韩元兑美元 盘初以1,062.0开出，相较上日收盘在1,060.7，本地时间10:17报1,061.95。

全球汇市中，欧元周一亚洲时段早盘在两周低点弱势整理，上周曾创下逾一年最大周度跌幅，因投资者预期欧洲央行将被迫降息来推动增长。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间1003，台股 跌0.33%报8,360.36点

* 欧元疲弱，市场预期欧洲央行可能最早会在周四的政策会议上降息

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.40-29.42

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