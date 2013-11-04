台湾汇市：台币早盘实质交易持平，韩元波动也不大

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透台北11月4日 - 台币兑美元 周一实质交易区间持稳。汇银人士指出，盘初台股 走弱，韩元波动也不大，令台币稳于近期区间。
汇银人士表示，盘初外资有零星的汇出，出口商则是少量，并无太大波动。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日差异不大。美元/台币指标一个月期 报价约在29.375/29.387间，上日收盘在29.360。
本地时间10:09时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升5.5分报29.415。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.40-29.42，上交易日则落在29.39-29.42。
韩元兑美元 盘初以1,062.0开出，相较上日收盘在1,060.7，本地时间10:17报1,061.95。
全球汇市中，欧元周一亚洲时段早盘在两周低点弱势整理，上周曾创下逾一年最大周度跌幅，因投资者预期欧洲央行将被迫降息来推动增长。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间1003，台股 跌0.33%报8,360.36点
* 欧元疲弱，市场预期欧洲央行可能最早会在周四的政策会议上降息
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.40-29.42
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2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)