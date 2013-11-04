路透调查：澳洲央行周二料维持利率在2.5%不变，降息周期似已结束

**财富效应**

数据显示，澳洲第二季GDP较上年同期增长2.6%，低于分析师认为的3.25-3.5%“正常”水平，不过这至少高于其他发达国家。

预计澳洲经济2013年成长约2.5%。

澳洲统计局周一公布，澳洲9月经季节调整零售销售较前月上升0.8%，远远高于路透调查预估的增长0.3%，且为七个月来最大增幅。

第三季经通胀调调整零售销售较前季增长0.7%，亦高于预期，对当季经济成长作出有益的贡献。

澳洲统计局还公布八大城市第三季加权平均房价较前季上涨1.9%，较上年同期上涨7.6%，并创纪录高位。

房价上涨和股市持续上扬，帮助改善了家庭资产状况并提振信心。澳洲央行预计，澳洲人资产净值自2011年底以来增长约15%，相当于逾8,000亿澳元。

然而，信心增强能否带来企业支出计划的增长，这一点尚无定论。而澳洲经济亟需企业增加支出来抵消矿产投资放缓的影响。

对政策制定者而言，所幸的是通胀还不会阻止央行在必要的时候放宽政策。

虽然第三季消费者物价意外大幅上涨，但似乎只是偶然事件，其它通胀指标依然保持温和。

澳洲TD-MI通胀指标在10月较前月仅小升0.1%，按年升幅连续第三个月保持在2.1%。该指标连续第三个月在低位徘徊，暗示本季价格上涨压力可能缓解，必要时仍有降息空间。

“与9月当季的整体通胀率意外跳涨相比，10月的TD-MI通胀报告相当温和...”道明证券的亚太研究主管Annette Beacher说。(完)