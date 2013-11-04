路透调查：澳洲央行周二料维持利率在2.5%不变，降息周期似已结束

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
**财富效应**
数据显示，澳洲第二季GDP较上年同期增长2.6%，低于分析师认为的3.25-3.5%“正常”水平，不过这至少高于其他发达国家。
预计澳洲经济2013年成长约2.5%。
澳洲统计局周一公布，澳洲9月经季节调整零售销售较前月上升0.8%，远远高于路透调查预估的增长0.3%，且为七个月来最大增幅。
第三季经通胀调调整零售销售较前季增长0.7%，亦高于预期，对当季经济成长作出有益的贡献。
澳洲统计局还公布八大城市第三季加权平均房价较前季上涨1.9%，较上年同期上涨7.6%，并创纪录高位。
房价上涨和股市持续上扬，帮助改善了家庭资产状况并提振信心。澳洲央行预计，澳洲人资产净值自2011年底以来增长约15%，相当于逾8,000亿澳元。
然而，信心增强能否带来企业支出计划的增长，这一点尚无定论。而澳洲经济亟需企业增加支出来抵消矿产投资放缓的影响。
对政策制定者而言，所幸的是通胀还不会阻止央行在必要的时候放宽政策。
虽然第三季消费者物价意外大幅上涨，但似乎只是偶然事件，其它通胀指标依然保持温和。
澳洲TD-MI通胀指标在10月较前月仅小升0.1%，按年升幅连续第三个月保持在2.1%。该指标连续第三个月在低位徘徊，暗示本季价格上涨压力可能缓解，必要时仍有降息空间。
“与9月当季的整体通胀率意外跳涨相比，10月的TD-MI通胀报告相当温和...”道明证券的亚太研究主管Annette Beacher说。(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 杜明霞)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)