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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 10:35 BJT

美国经济：削减刺激举措规模将取决于数据--达拉斯联储总裁费希尔

路透悉尼11月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称：

* 削减刺激规模一事将取决于数据

* 企业资产负债表情况比以前要好

* 只要通胀预期受控，美联储可继续保持对经济的刺激。(完)
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