澳新汇市：澳元和新西兰元受乐观数据提振，预计央行本周料将按兵不动

日本市场因假期休市，市场交投淡静。

其他澳洲数据显示，房价上涨1.9%，略低于预期，就业广告小幅减少，而民间通胀指标良好。

数据没有改变对澳洲央行的展望，外界预期其在11月5日的政策会议上将维持利率在2.5%不变。

“多数数据优于预期，澳洲央行很难视而不见。我认为明天的声明稿不会有太大的转变，但显然澳洲目前更加不太可能降息，”RBS驻新加坡资深外汇策略师Greg Gibbs表示。

他并称，澳元看来有更多上涨机会。

澳元近期支撑位在0.9410美元，阻力位在0.9530。

新西兰元兑美元 亦走坚，一度高见0.8288美元，周五纽约尾盘则低见0.8231。

近期支撑位在0.8240美元，其下为200日移动均线切入位0.8180，阻力位在0.8315。

澳元和新西兰元兑欧元和日圆小升。欧元兑澳元 跌0.4%至1.4428澳元；澳元兑日圆 则升0.6%至70.27日圆，为10日高位。(完)

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