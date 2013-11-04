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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 10:38 BJT

《全球市场》亚洲股市微涨，美元几无变动

有关美联储缩减刺激政策的传言推动美国公债收益率(殖利率)在周五连续第三天上升。指标10年期公债收益率 跳升至2.63%，远高于当周低点2.47%。

美国现货公债周一在亚洲没有交易，因日本市场适逢假期休市。不过美国公债期货<0#TY:>下跌2个跳动点。

大宗商品价格受到美元反弹拖累。现货金 交投于每盎司1,315.06美元，从上周高位1,361.60美元下滑。期铜 略走高至每吨7,251美元。

油价在上周下跌后今日持稳，美元走坚和供应充足抵消了对利比亚原油出口下滑的担忧。

12月布兰特原油期货 上涨0.16美元，报每桶106.01美元。美国12月原油期货 上涨0.08美元，报94.69美元。(完)
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