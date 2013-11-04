中国债市：信用债收益率估值继续普涨，五年期品种领跑--交易商协会

路透上海11月4日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值继续普涨，但短端幅度明显缩减。其中五年期品种上涨10个基点(bp)左右，取代此前三年以内品种领跑势头。

数据显示，一年和三年品种估值上涨幅度在3-6个bp间，七年及以上品种涨幅则以2-4个bp居多。

中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.42 +3 5.43 +6 5.50 +9 5.59 +3

AAA 5.61 +5 5.59 +5 5.74 +10 5.82 +4

AA+ 5.90 +5 5.96 +4 6.16 +11 6.32 +3

AA 6.31 +4 6.40 +5 6.63 +9 6.81 +2

AA- 6.84 +4 7.07 +5 7.53 +8 8.44 +3

发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.65 +3 5.73 +3 5.93 +2 6.14 +2

AAA 5.87 +4 6.03 +3 6.26 +2 6.54 +2

AA+ 6.48 +3 6.66 +2 6.89 +2 7.21 +1

AA 7.14 +4 7.25 +2 7.52 +2 7.98 +2

AA- 8.80 +3 8.92 +2 9.22 +3 9.46 +2

银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。

交易商协会先前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。

此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。消息人士1月末透露，交易商协会于2月有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。(完)

参看详情，可点选交易商协会网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 康熙泽)