香港数据：10月PMI升至50.1高于持平指标，经营环境局部改善--汇丰

路透香港11月5日 - 以下为汇丰香港10月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月

51.7 52.2 50.5

* 10月PMI为50.1，比9月份的50略为上升，显示月内营商环境变化轻微。虽然该数值是七个月来最高，但仍低于51的长期平均值。

* 私营企业月内接获的新订单量持平上月，来自内地的新工作量进一步减少且减速比上月有所加快，主要因市场情况仍然疲弱。

* 10月份私营企业的产出量连续第二个月回升，但幅度仅属轻微并低于长期平均水平。

* 受访企业的未完成业务量连续第八个月下降，不过，相关指数值仅略低于持平线。

* 月内香港私营企业的就业人数持续下滑，整体收缩情况温和，但幅度较一个月前大。

* 企业投入成本月内持续上升，采购价格及薪酬支出均告上涨，其中以后者升幅较大。但整体而言，综合成本升幅则比9月为慢。