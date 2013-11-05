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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 10:29 BJT

香港数据：10月PMI升至50.1高于持平指标，经营环境局部改善--汇丰

路透香港11月5日 - 以下为汇丰香港10月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月

51.7 52.2 50.5

* 10月PMI为50.1，比9月份的50略为上升，显示月内营商环境变化轻微。虽然该数值是七个月来最高，但仍低于51的长期平均值。

* 私营企业月内接获的新订单量持平上月，来自内地的新工作量进一步减少且减速比上月有所加快，主要因市场情况仍然疲弱。

* 10月份私营企业的产出量连续第二个月回升，但幅度仅属轻微并低于长期平均水平。

* 受访企业的未完成业务量连续第八个月下降，不过，相关指数值仅略低于持平线。

* 月内香港私营企业的就业人数持续下滑，整体收缩情况温和，但幅度较一个月前大。

* 企业投入成本月内持续上升，采购价格及薪酬支出均告上涨，其中以后者升幅较大。但整体而言，综合成本升幅则比9月为慢。

汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌在评论调查结果时表示，“尽管10月PMI升至七个月高位，然而香港整体商业情况月内仍大致与上月持平，来自中国的业务量依然疲弱。虽然数字温和但第四季开局走高，显示本季将会稳定增长。”（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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