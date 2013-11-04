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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 10:50 BJT

美国金融：达拉斯联储总裁称担忧企业信贷利差已缩窄太多

路透悉尼11月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称：

* 担心企业信贷利差已缩窄太多

* 预计美联储的资产负债表不会升至6万亿美元或更高

* 认为美联储购债计划不会无限持续下去或扩大规模

* 可以预期联邦基金利率将在很长时期内保持较低水平。(完)
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